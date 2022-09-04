Сенегальский волейболист Мбенге Мамаду Сейду пройдет просмотр в «Газпром-Югре»

Сенегальский волейболист Мбенге Мамаду Сейду пройдет просмотр в российской команде «Газпром-Югра», сообщила агент Елена Чернышова.

«Это центральный блокирующий родом из Сенегала, ему 25 лет. Прошедшие два года играл в сербской команде «Млади Радник».

Мы с аналитиками внимательно посмотрели матчи с участием Сейду и считаем, что это игрок-находка. Он, безусловно, может усилить команду. Его физические данные развиты на высоком уровне при его росте в 217 см.

Сейчас игрок направляется на просмотр в Сургут в команду «Газпром-Югра». Хочется отметить, что этот клуб с завидной регулярностью помогает раскрыться молодым талантливым игрокам, в том числе и иностранным спортсменам.

Считаю, что сотрудничество моего игрока и клуба может быть перспективным и взаимовыгодным.

Мой клиент тоже из Сенегала, как и Кейта Бальде. Он будет смотреть матч «Спартак» – «Зенит», ждёт дебюта и желает своему соотечественнику удачи», – сказала Чернышова.

В чемпионате России по волейболу прошлого сезона клуб «Газпром-Югра» стал 11-м.