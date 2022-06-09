Скончался олимпийский чемпион по волейболу Олег Молибога

Олимпийский чемпион по волейболу Олег Молибога скончался в возрасте 69 лет.

Как сообщила Всероссийская федерация волейбола (ВФВ), причиной смерти стала продолжительная болезнь.

В составе сборной СССР Молибога побеждал на Играх-1980 в Москве, становился серебряным призером Игр-1976 в Монреале. Также он – двукратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы.

После завершения карьеры Молибога входил в тренерский штаб сборных СССР и России. В 1992-2004 годах был главным тренером мужской команды ЦСКА, которая под его руководством трижды выигрывала чемпионат России.