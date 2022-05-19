Алексей Спиридонов: «То, что «Локомотив» отказался извиняться – это политика клуба. Значит, они не признают свою вину»

Российский волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал решение дисциплинарной комиссии Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) по делу тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова.

12 мая «Локомотив» играл с «Уралочкой» в финале женского чемпионата России, Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?».

В составе «Уралочки» играла темнокожая волейболистка Айлама Монталво.

Сегодня дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) рассмотрела дело Воронкова и рекомендовала применить к нему санкцию в виде дисквалификации сроком до 2 лет.

Комиссия заявила, что Воронков и «Локомотив» принципиально отказались извиниться перед Монталво.

«Я считаю, что это жесткое решение. То, что они отказались извиняться – это политика клуба. Они посчитали нужным не извиняться. Извинения обозначают признание своей вины, получается, в «Локомотиве» свою вину не признают», – сказал Спиридонов.

🤷‍♂️ Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет