Алексей Спиридонов: «То, что «Локомотив» отказался извиняться – это политика клуба. Значит, они не признают свою вину»

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Российский волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал решение дисциплинарной комиссии Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) по делу тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова.

12 мая «Локомотив» играл с «Уралочкой» в финале женского чемпионата России, Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?».

В составе «Уралочки» играла темнокожая волейболистка Айлама Монталво. 

Сегодня дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) рассмотрела дело Воронкова и рекомендовала применить к нему санкцию в виде дисквалификации сроком до 2 лет.

Комиссия заявила, что Воронков и «Локомотив» принципиально отказались извиниться перед Монталво.

«Я считаю, что это жесткое решение. То, что они отказались извиняться – это политика клуба. Они посчитали нужным не извиняться. Извинения обозначают признание своей вины, получается, в «Локомотиве» свою вину не признают», – сказал Спиридонов.

🤷‍♂️ Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет

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