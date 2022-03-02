Чемпионат России (жен). Перенесенные матчи. «Тулица» сыграет с «Протоном», московское «Динамо» против «Уралочки»

2 марта пройдут перенесенные матчи женского чемпионата России по волейболу. «Тулица» сыграет с «Протоном», московское «Динамо» против «Уралочки».

Суперлига Париматч

Чемпионат России

Женщины

Предварительный этап

18-й тур

Динамо Москва – Уралочка – 18:00





16-й тур

Тулица – Протон – 19:00





Турнирное положение: Динамо-Казань – 16 побед – 1 поражение (47 очка), Локомотив – 16-1 (45), Динамо Москва – 13-4 (42), Тулица – 15-4 (43), Ленинградка – 11-8 (35), Уралочка – 11-6 (32), Протон – 11-7 (31), Динамо Краснодар – 8-12 (24), Енисей – 6-14 (20), Липецк – 6-13 (18), Минчанка – 5-13 (16), Динамо-Метар – 5-14 (14), Спарта – 4-14 (14), Заречье-Одинцово – 1-17 (3).