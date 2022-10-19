Возмущение команд «Ф-1» из-за потолка расходов – просто попытка похоронить успешного конкурента («Ред Булл»)

Требование кар и ужесточения правил без обоснований.

«Формулу-1» уже месяц не отпускает бюджетный скандал: «Ред Булл» пробил лимит трат на 2021-й – в первый же сезон действия жестких денежных ограничений. По слухам, команда Ферстаппена превысила итоговый потолок в $147,5 млн на $1-2 млн, а официально подтвержден лишь сам факт нарушения вместе с процедурными провалами. Пока ФИА не оглашала сумм и возможных наказаний, но регламент допускает много вариантов: от денежного штрафа и предупреждения до ограничения тестовых сессий при разработке болидов на следующие сезоны.

Сам «Ред Булл» «выразил удивление» результатами исследования их бюджетов и пообещал вступить в переговоры с ФИА. Регулятор никак больше вопрос не комментировал – в публичном поле включен режим полного молчания.

И среди него медиа взорвало письмо шефа «Макларена» Зака Брауна на имя шефа «Ф-1» Стефано Доменикали, а также президента ФИА и босса мировых гонок Мохаммеда бен Сулайема с требованием пересмотреть регламент, признать «Ред Булл» сознательным читером и наказать чемпиона.

«Перерасход и, возможно, процедурные нарушения представляют собой мошенничество и дают существенное преимущество в техническом, спортивном и финансовом смысле.

ФИА провела невероятно тщательный, коллективный и открытый процесс. Нам даже предоставили год подготовки [в 2020-м] с вполне достаточными возможностями прояснить все неясные детали. Таким образом, сейчас у любой команды нет никаких причин говорить, что она удивлена. Суть в том, что любая команда, которая превысила лимит, получила несправедливое преимущество в год нарушения и при разработке следующей машины. Любая информация о штрафах и превышениях должна быть доступна всем командам – не должно быть серых зон.

Мы не считаем, что один лишь денежный штраф станет подходящим наказанием за перерасход или серьезное процедурное нарушение. Безусловно, в таких случаях необходим спортивный штраф, который определит ФИА.

Мы предлагаем сократить потолок расходов для команды на сезон, следующий за нарушением. Штраф должен быть равен сумме перерасхода и дополнительному штрафу: то есть, если лимит превышен на два миллиона долларов, и это обнаружено в 2022-м, значит, в 2023-м потолок для команды нужно снизить на четыре миллиона (перерасход в два миллиона и штраф в два миллиона).

Для контекста, два миллиона долларов – это прибавка в 25-50 процентов к годовому бюджету на разработку болида. Таким образом, сумма позволяет получить существенное и долгосрочное преимущество.

Кроме этого, мы считаем, что должны применяться незначительные спортивные штрафы: снижение на 20 процентов времени для CFD и в аэротрубе в следующем сезоне, чтобы нивелировать нечестное преимущество, которым продолжает пользоваться команда.

Для того, чтобы команды не пользовались возможностью несколько раз незначительно нарушить правила, мы предлагаем автоматически переводить второй незначительный перерасход в разряд значительных нарушений.

Наконец, разница в пять процентов (перерасход, считающийся незначительным – Sports.ru) выглядит слишком большой. Мы предлагаем более низкую границу – 2,5 процента».

В обращении «Макларена» много необоснованных мест: логическая нестыковка и отсутствие обоснований

Казалось бы, наконец соперники «Ред Булл» перешли от нытья к предметным предложениям и выдвинули понятную структуру наказаний за возможные нарушения!

Однако при более критичном рассмотрении письма возникают несколько вопросов:

Почему в качестве «отсечения» выбрали 2,5%? Ведь для 2021-го это была бы сумма в $3,6 млн – что бы тогда изменилось в скандале?

Почему «год подготовки» и «открытый процесс» применим только к «прояснению деталей насчет бюджетов»? Разве команды не должны были так же обсудить с ФИА и возможные наказания? А если нет, процесс точно был «невероятно тщательным и открытым»? Почему тогда непредвиденные вопросы не могли всплыть и по части бюджетных отчетов?

Если все-таки таки обсуждения по штрафам были, почему предложения по наказанию выдвигается сейчас командами, а не просто ожидается по вердикту ФИА?

И главный вопрос, о котором команды почему-то не спрашивают (или они отказываются отвечать). Ведь главные положения и позиции финансового регламента объявляли еще в конце 2019-го и потом корректировали в 2020-м – и уже тогда в нем фигурировали и суммы потолка в 145 млн без учета дополнительных гонок и спринтов, и «отсечение» в 5%, и туманная схема возможных штрафов. Все обо всем знали заранее.

Более того, все цифры и суммы не вводились директивно сверху – это команды их обсуждали и согласовывали, а потом голосовали за них на заседаниях Комиссии «Ф-1». И никто не выражал протест и не требовал уточнений – более того, все в 2020-м подписали Договор согласия до 2025-го. «Макларен» вообще был первым.

Недовольство отсечками, суммами и штрафами проявилось только в 2022-м после волны инфляции. А ведь в 2020-м, выходит, покупательная способность бюджетных денег была даже выше – но никто не спорил с определением превышения на 7 млн как «незначительным». Интересно, что изменилось?

Более того, суммы и пятипроцентная отсечка не мотивировались расчетами – исключительно «мы думаем», «мы договорились». Ровно такой же подход – и в письме «Макларена». Причем особенно занятна нестыковка логики «2 млн – прибавка в бюджету на обновления в 25-50 процентов и дает значительное преимущество» и «согласны считать 3,6 млн незначительным превышением».

Предложения «Макларена» никак не обоснованы, кроме риторики, и не решают проблему превышения расходов

По идее, любое изменение регламента под влиянием резонансного провала правил должно вести к тому, чтобы новые предписания исключали повторение скандала. Но если просто снизить процент отсечения в два раза – что изменится? Любая другая команда все равно теоретически сохранит возможность превысить потолок на 1-2 млн – и цикл повторится.

И мы вновь увидим рассказы пелотона о том, как важны каждые 100 тысяч долларов! Вот, просто перенесите эти цитаты на следующий год:

Шеф «Меседеса» Тото Вольфф: «Сейчас мы точно знаем, что тратим $3,5 млн на апгрейды, и даже дополнительные 500 тысяч – огромная прибавка. Мы не производили облегченные детали, потому что у нас не хватало денег – потому мы отложили на следующий год. А ведь у нас двузначный перевес [свыше 10 кг], однако внедрение легкого шасси обошлась нам в $2 млн, и мы бы пробили сейчас потолок».

Шеф «Альфа Ромео» Фредерик Вассер: «Можно создать большое обновление и за 200 000 евро. Превышаешь лимит на такую сумму – и у тебя преимущество в пару десятых на несколько гонок».

Шеф «Феррари» Маттиа Бинотто: «Пять миллионов соответствуют примерно половине секунды, но даже один или два миллиона могут дать две десятые – а это разница между второй машиной и быстрейшей».

Семикратный чемпион «Ф-1» Льюис Хэмилтон: «Если бы мы потратили 300 000 [долларов] на новое днище или модифицированное крыло, это, естественно, изменило бы исход чемпионата, так как мы оказались бы конкурентоспособнее».

Да, это изменение регламента определенно сработает!

Просто дело именно в манипулятивном использовании цифр: $100 000 не равняется прибавке в 0,1 секунды даже в среднем. Иначе вспомните эпоху до потолка расходов – «Феррари» и «Мерседес» с их бюджетами в 400-500 млн (даже у «Ред Булл» редко был выше $350 млн) везли бы всем по 10 секунд с круга. Существует много факторов вроде качества симулятора, датчиков на болидах, характеристик мотора и трасс…

И ведь даже письмо «Макларена» это подтверждает – по его же логике, бюджет на обновления варьируется от 4 до 8 млн по собственным предпочтениям команд.

Но раз эти цифры непроверяемы и неподтверждаемы, ими становится удобно манипулировать для воздействия на общественное мнение! Р-раз – и «Ред Булл» уже все считают однозначными читерами.

То есть «Ред Булл» должен быть безусловно наказан за их нарушения, если они подтвердятся – и «Макларен» предложил (впервые!) структурированную и хоть как-то аргументированную систему наказаний за превышение. Но любые действия и правки правил должны решать проблемы, а не просто топить конкурентов в отдельно взятом моменте.

Ведь главная проблема заключается именно в спорах насчет предела отсечения. Раньше 5% от 145 млн вопросов не вызывали – а теперь уже нет, слишком много, нужны 2,5%! Но почему именно 2,5%, а не 2% или не 1%? Почему раньше тогда к пяти не было претензий? Откуда берутся такие оценки?

Нужны либо объяснения и аргументы, понятные всем сторонам, либо четкая формулировка структуры штрафов – как в меню: «за дополнительные 100 тысяч долларов – потеря 10 часов работы в аэротрубе», «за 200 тысяч – потеря 20 часов» и так далее. Иначе споры о превышении с манипулятивным уничтожением конкурентов будут повторяться каждый год.

Любым правилам нужна ясность, а тут ее как раз нет. Из-за этого любые настолько же необоснованные предложения и не затыкающие дыры предложения выглядят как попытка создать сильный медийный образ для политического воздействия – и оставить лазейки для будущего наезда на нового нарушителя.

«Ред Булл» хотят сбросить в перестройку на годы – и устранить конкурента

Движение команд, выполнивших условия потолка расходов, возглавил именно «Макларен», хотя, казалось бы, у «Мерседеса» и «Феррари» больше политической силы – почему?

Просто «Макларен» еще в 2020-м высказывался даже за более жесткие ограничения – когда «Ф-1» вела переговоры о снижении потолка с изначально задуманных 175 млн.

«Нам бы хотелось, чтобы ограничение бюджетов установлено как можно ниже. Мы предложили вариант с суммой в 100 млн долларов, нам такой исход сыграл бы на руку. – настраивал руководитель гоночной команды «Макларена» Андреас Зайдль в начале 2020-го. – Важно, чтобы в «Ф-1» по-прежнему были быстрейшие машины, чтобы она оставалась главным фронтом технологического развития. Я убежден, что это возможно с бюджетом в $100 млн. В нашем спорте сложилась нездоровая ситуация, мы дошли до того момента, когда «Формуле-1» требуются действительно существенные перемены».

Похоже, английская команда считает, что резкая срезка ресурсов по всему пелотону повредит им меньше всех – и потому продвигает любые инициативы по ограничению расходов.

Вероятно, дело в чистом бизнесе: сейчас у «Макларена» огромное количество партнеров, но еще недавно команда находилась в тяжелом финансовом положении – и ее 30% даже продали американской инвестиционной MSP Sports Capital за $220 млн. Даже сейчас Зак Браун оценивает команду как «вскорости прибыльную» – хотя тот же «Мерседес» закрыл уже 2021-й с прибылью до налогов в 100 млн.

То есть «Макларен» пока слегка отстает и в финансовом плане, и в спортивном – старт 2022-го откровенно не удался, «Альпин» перестроилась быстрее, и «оранжевые» окажутся пятыми в Кубке конструкторов вместо удержания четвертой строчки 2021-го или даже возвращения на третью 2020-го. А ведь каждая ступень – это 10-15 млн дополнительных призовых.

Однако можно предположить, что английская команда здесь находится в позиции «у нас точно и так нет денег для достижения верхней границы.

Потому «Макларен» и пытается выбить максимально жесткие ограничения на траты и аэротрубу для «Ред Булл» – чтобы удушить конкурента в короткой перспективе и ввести в стресс на длительную. Ведь необходимость резать траты приведет чемпионов к более радикальной внутренней перестройке (от которой, кажется, «Ред Булл» пока увернулся), а в «Формуле-1» она обычно ведет к падению результатов на 2-3 года. К тому же, реструктуризация приведет и к потере ряда инженеров – вероятно, «Макларен» и другие средние и небольшие команды были бы не против их подхватить.

Однако план сработает только при наличии огромного внешнего давления на ФИА – ведь новому президенту мировых гонок бен Сулайему нужен сильный пример проявления лидерства и характера. С более громким возмущением есть шанс на более жесткий вердикт, раз туманный регламент предполагает, в общем-то, какой угодно штраф от порицания до серьезных срезок тестов в аэротрубе.

Но кейс «Ред Булл» и правда очень важный для будущего «Формулы-1» – как раз из-за туманности правил по части нарушений, их определения и последствий. Было бы логично и правильно воспользоваться им для устранения слабых мест, а не одной лишь косметической обработки фундаментальных провалов нынешних установок. И очень жаль, что команды-«активисты» не ведут реальную деятельность по прикрытию лазеек, а просто стремятся утопить конкурента и перенести весь инструментарий политической борьбы и на следующий год.

Фото: Gettyimages.ru/ Mark Thompson, Lars Baron, Clive Mason; globallookpress.com/IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic, Hoch Zwei/Keystone Press Agency, Antonin Vincent/Dppi, HOCH ZWEI