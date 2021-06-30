Сделал прививку от COVID-19. Можно ли после нее заниматься спортом?

Нужно ли воздержаться от тренировок?

Ответ на этот вопрос мы написали в январе 2021 года, когда началась массовая вакцинация «Спутником V». Сейчас вопрос вновь актуален .

К началу массовой вакцинации от COVID-19 Минздрав России разработал и опубликовал памятку для тех, кто собирается привиться «Спутником V» или уже это сделал. Помимо прочего в ней рекомендуется отказаться от чрезмерных физических нагрузок (к которым очевидно относится посещение тренажерного зала, бег и другие тренировки) в течение 3 дней после укола. Разбираемся, насколько такой совет оправдан.

Короткий ответ: стоит отказаться от физической нагрузки в день вакцинации, а потом – смотреть по самочувствию. Если температура повысится до 38-39 градусов, тренировку не нужно проводить из-за нагрузки на сердце. В остальном физические нагрузки не противопоказаны, даже наоборот, могут уменьшить боль в месте укола.

По мнению разработчиков вакцины физические нагрузки могут уменьшить выработку антител

В памятке «Минздрава» рекомендации занимают всего несколько строчек и никак не поясняются. В конце сентября на старте вакцинации директор Центра Гамалеи (в котором разработали «Спутник V») Александр Гинцбург объяснял, что основное опасение связано с повышенным расходом глюкозы при интенсивных занятиях спортом, которое может замедлять размножение антител.

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в интервью РБК подтверждал это мнение, ссылаясь на неназванные работы сотрудников Института физкультуры, которые, по его словам, «показали, что при интенсивных физических нагрузках после вакцинации – например, у профессиональных спортсменов – уменьшается выработка антител».

То есть от тренировки лучше отказаться?

Никаких авторитетных исследований, подтверждающих гипотезу о замедлении размножения антител при интенсивной физической нагрузке, нам обнаружить не удалось. Аналогичных рекомендаций в отношении вакцин европейского и американского производства нет, более того, в инструкции по вакцинации американского Центра по контролю и профилактике заболеваний мышечная нагрузка рекомендована как способ уменьшить побочные эффекты от вакцины – в частности, боль в месте укола (этот побочный эффект часто встречается и в случае со «Спутником V»).

Рекомендации об ограничении физической нагрузки в день плановой вакцинации можно найти в схеме иммунопрофилактики, адаптированной к использованию в профессиональном спорте. Схема разработана российскими специалистами, в ней проводить вакцинацию предлагают в свободный от тренировок день, но ни слова не говорится о трех днях отдыха.

Разумной стратегией будет отказаться от физической нагрузки в день вакцинации, а далее – ориентироваться на собственные ощущения. Если вы не наблюдаете побочных эффектов (температура в норме и аллергических реакций нет), вреда очередная тренировка не принесет .

Спортивный врач Артем Рыженко (закончил Сеченовский Университет, кафедра лечебной физкультуры, спортивной медицины и реабилитации, врач ФК «Амкал», в прошлом врач академии «Локомотив») объясняет: «В день вакцинации из-за возросшей нагрузки на иммунитет и сердечно-сосудистую систему эффективность тренировки будет сомнительной, но на самой вакцине это не скажется. Что касается дня после, обычно бывает повышение температуры до 38-39 градусов – в таком состоянии тренироваться точно не рекомендуется, можно совсем перегрузить сердце. Первые один-два, максимум три дня, иммунитет немного ослабевает, поэтому лучше воздержаться от переохлаждений и тренировок на улице, но это меры перестраховки, а не строгие рекомендации».

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Фото: globallookpress.com/Jan Woitas/dpa; РИА Новости/Георгий Зимарев