Почему болит спина во время бега или после тренировки?

После тренировки болит поясница или другие зоны спины – в чем может быть причина? Отвечает медицинский автор Спортса’‘, врач-терапевт Александр Шестаков.

Короткий ответ: причины могут быть разные – например, проблемы с межпозвонковыми дисками и возрастные изменения, слабый кор, даже неправильно подобранная обувь. В любом случае лучше обратиться к врачу, подробно описать симптомы – по их совокупности врач решит, как лучше лечить и стоит ли обратиться к более узким специалистам.

Подробнее обо всех причинах

● Частой причиной боли в пояснице становятся проблемы с межпозвонковыми дисками – хрящевыми «прослойками» между позвонками. В норме они амортизируют нагрузку на позвоночник и снижают ее. Протрузии и грыжи, возрастные изменения в хрящах нарушают работу дисков. В результате возникает ноющая боль в пояснице после бега или долгих прогулок. Если вместе с тем поражаются проходящие вдоль позвоночника нервы, например происходило их защемление, может возникнуть острая боль, отдающая в ногу.

● Усугубляет ситуацию сниженный тонус мышц кора. К ним относят брюшные мышцы, мышцы, проходящие вдоль позвоночника, мышцы тазового дна и диафрагму. Они создают своего рода каркас туловища – помогают поддерживать позвоночник в физиологичном положении и снижают нагрузку на него. Если кор слабый, избыточная нагрузка во время бега полностью ложится на позвонковые диски. Это повышает их «изнашивание», риск появления боли в пояснице.

● Дискомфорт может возникать из-за нарушений физиологических изгибов позвоночника. Самые частые из них – гиперлордоз и сколиоз. В таком случае нарушается распределение нагрузки на межпозвонковые диски, что приводит к возникновению боли.

● Реже болезненность в спине связана с заболеваниями, например реактивным артритом, анкилозирующим спондилитом, остеопорозом.

● Повышает нагрузку на позвоночник и риск появления боли в пояснице неправильно подобранная обувь для бега.

Как лечить и какие меры профилактики есть

Если боль уже возникла, разобраться в ее причинах и подобрать подходящее лечение сможет только врач. Обратитесь к участковому терапевту, который в зависимости от показаний направит вас к неврологу, ревматологу или ортопеду.

Чтобы снизить риск появления боли в пояснице, соблюдайте несколько правил:

подберите комфортную обувь для тренировок,

проводите качественную суставную разминку перед тренировкой,

соблюдайте правильную технику бега,

соблюдайте питьевой режим в течение дня и во время тренировки,

развивайте мышцы кора при помощи силовых упражнений.

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Фото: pexels.com/Kindel Media