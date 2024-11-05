Какие анализы нужно контролировать бегуну?

Тренеры иногда говорят ученикам, что нужно периодически сдавать анализ крови, гормоны. Правда ли нужно контролировать какие-то показатели в процессе тренировок?

Короткий ответ : на усмотрение врача. Любые анализы назначает и анализирует только специалист. При ухудшении самочувствия, особенно если у вас есть хронические заболевания, следует обратиться к участковому терапевту или лечащему врачу – он назначит необходимые обследования.

Мы изучили, какие анализы часто советуют тренеры. Объясним, почему их не стоит сдавать самостоятельно.

Анализ крови

Существует целый список анализов крови – общий и биохимический (базовый и расширенный), липидный спектр, коагулограмма, иммунологический анализ, гормональные исследования. Среди десятков показателей только специалист способен выбрать необходимые исследования в зависимости от симптомов. Также врач оценит результаты комплексно, а не по отдельным показателям.

Гормоны

Многие гормональные исследования требуют особой подготовки. Например, сдавая анализ на пролактин, важно лежать 30 минут в полной тишине и спокойствии, иначе результат может быть завышен. Только врач знает все особенности исследований и показания к их назначению.

Креатинфосфокиназа (КФК)

Это фермент, который повышается при повреждении мышечной ткани. Нередко можно услышать, что этот показатель используют для оценки эффективности тренировок и скорости восстановления мышц. Это не так. Существуют лишь отдельные научные исследования об оценке КФК у спортсменов, но единого протокола на сегодняшний день нет. Другими словами, невозможно сказать, насколько можно полагаться на этот показатель для оценки спортивных показателей тела.

Также легко спутать КФК с КФК-МВ и сдать вообще не тот анализ. Креатинкиназа-МВ – это фермент, повышающийся при повреждении сердечных мышц. КФК-МВ успешно используется для диагностирования инфаркта миокарда.

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Медицинские анализы и обследования нужны для оценки здоровья, а не улучшения тренировочного процесса. Полагая, что какие-либо показатели изменились из-за тренировок, вы можете пропустить признаки заболеваний, которые увидел бы врач.

Фото: unsplash.com /National Cancer Institute, Testalize Me