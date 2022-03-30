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Новая драма Мане и Салаха: Садьо вывел Сенегал на ЧМ, Мо промазал свой пенальти под лучами лазеров

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Мохамед Салах Мохамед Салах
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Второе большое разочарование Египта.

Главный матч африканской квалификации на ЧМ-2022 – стык между Египтом и Сенегалом. Две лучшие команды континента, два сильнейших футболиста Африки – Салах против Мане.

За последние два месяца Сенегал и Египет сыграли уже третий матч – и все три получились максимально плотными.

Финал Кубка Африки: Мане не забил пенальти в основное время, но принес Сенегалу трофей в серии

Главные моменты того матча: 

В первые минуты Садьо Мане не забил пенальти. Перед этим Салах, вероятно, рассказал вратарю Габаски, куда пробьет одноклубник. Садьо, кстати, тоже подошел и что-то сказал. Габаски отбил удар, а потом стал героем финала – сделал много сэйвов и дотащил Египет до серии пенальти.

В серии Мане забил пенальти, а до Салаха очередь не дошла – египтяне проиграли 2:4. Мохамед грустил, а Садьо вместо празднования сначала утешал партнера.

«Я сказал ему, что он все еще прекрасный игрок. Играть с ним за один клуб – большое удовольствие. Я его очень уважаю, он отдает все в матчах за страну. К сожалению, сегодня он проиграл. Но для него все не кончено. Я сказал, что он еще многое успеет выиграть – включая Кубок Африки 2023. У них молодая команда, поэтому шансы еще будут», – рассказал Мане.

Стыки за выход на ЧМ-2022: Сенегал прошел по пенальти, Мане забил в серии, Салах – нет

Уже тогда было известно, что Сенегал и Египет сыграют друг против друга еще и в стыках за поездку в Катар. Значение матчей понимали в клубе: Юрген Клопп дал Салаху и Мане отдых в последнем матче перед паузой – не выпустил их в кубковой игре против «Ноттингема».

«У Салаха есть проблема с ногой, он не мог сыграть. А Садьо нужен отдых – слишком уж важны эти матчи в Африке. Я не хочу сделать что-то, что могут неправильно понять (если одному дать отдых, а другому – нет)», – объяснил Клопп.

Несмотря на травму, в сборной Салах сразу провел целый первый матч стыка – и практически стал автором гола. Уже на четвертой минуте спровоцировал автогол защитника сенегальцев. Игра так и закончилась со счетом 1:0.

Ответный матч прошел по зеркальному сценарию – на 7-й минуте Булайе Диа из «Вильярреала» затолкал мяч в ворота египтян. Потом было еще 120 минут с опасными моментами и без голов. И снова все решалось в серии пенальти.

В этот раз Салах бил первым – и зарядил сильно выше ворот. Кажется, не последнюю роль в этом сыграли лазеры сенегальских болельщиков. Многочисленные зеленые лучи ловили лица пенальтистов Египта. 

Египтяне промазали первые два удара, но вратарь Мохамед Эль-Шенави отбил первые два пенальти сенегальцев. Разницу сделали Эдуар Менди (отбил четвертый удар в серии) и Мане – забил пятый. И вывел сборную на ЧМ-2022.

Салах остался без чемпионата мира, а Мане, Менди и Кулибали мы увидим осенью в Катаре.

Сенегал – Египет 1:0 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 3:1
Дата проведения
29 марта, 20.00, «Stade Me Abdoulaye Wade»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 4, автогол Фатхи.
СенегалМенди, Сабали, Кулибали, Сиссе, Сисс, Сарр (Дьенг, 68), Гуйе (Сарр, 114), Менди (Куяте, 81), Мане, Сарр, Диа (Гуйе, 81).
ЕгипетЭль-Шенави, Рабиа (Ашур, 36), Габер (Ашраф, 29), Эль-Ханафи, Эль-Фоту, Эль-Ненни (Эмад, 70), Эль-Сулайя, Фатхи (Эль-Дин, 118), Трезеге (Зизо, 70), Салах, Мармуш (Мохамед, 70).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 3:1.
Предупреждения:
Рабиа (34), Гуйе (37), Ашраф (45), Дьенг (70), Эль-Фоту (112), Мохамед (119), Эмад (120).

Фото: globallookpress.com/Hassan Mohamed, Omar Zoheiry; eastnews.ru/Stefan Kleinowitz

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