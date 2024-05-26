⭐ Тен Хаг - самый успешный тренер «МЮ» после ухода Фергюсона. Более того, процент побед голландца выше, чем у возможных сменщиков 🤯

Эрик тен Хаг скрасил неоднозначный сезон, выиграв с «Манчестер Юнайтед» Кубок Англии.

Тем не менее разговоры о возможном уходе голландца не прекращаются. Многие фанаты надеются, что специалист наконец-то покинет клуб.

Но! Если обратиться к статистике, то окажется, что тен Хаг - самый успешный тренер «Юнайтед» после ухода Алекса Фергюсона.

Если же сравнивать тен Хага с его возможными сменщиками, то процент побед также останется за голландцем.

Это что получается?