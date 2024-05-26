⭐ Тен Хаг - самый успешный тренер «МЮ» после ухода Фергюсона. Более того, процент побед голландца выше, чем у возможных сменщиков 🤯
Эрик тен Хаг скрасил неоднозначный сезон, выиграв с «Манчестер Юнайтед» Кубок Англии.
Тем не менее разговоры о возможном уходе голландца не прекращаются. Многие фанаты надеются, что специалист наконец-то покинет клуб.
Но! Если обратиться к статистике, то окажется, что тен Хаг - самый успешный тренер «Юнайтед» после ухода Алекса Фергюсона.
Если же сравнивать тен Хага с его возможными сменщиками, то процент побед также останется за голландцем.
Это что получается?
А если шире и глубже ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ??
Например стоимость составов, потраченные $, еврокубки и пр... 😉
Тен Хаг - 1.92 за игру
Рагник - 1.45
Сульшер - 1.79
Моуриньо - 1.96
Ван Гал - 1.81
Мойес - 1.73
Тен Хаг - 28%
Сульшер - 25%
Моур - 20%
Ван Гал - 24%
Мойес - 29%
Рангник - 31%