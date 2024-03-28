Алан Ширер: «Рэшфорд может не сыграть на Евро-2024»

Алан Ширер считает, что Маркус Рэшфорд может остаться на скамейке запасных сборной Англии надолго, если только он не изменит ситуацию в «Манчестер Юнайтед».

Этим летом приближается Евро-2024, и бывший нападающий сборной Англии считает, что место Рэшфорда находится под угрозой.

В недавних товарищеских матчах с Бразилией и Бельгией Рэшфорд сыграл 15-минутную эпизодическую роль в первом матче и не принимал участия во втором.

Хотя Рэшфорд забивал голы в последних трех матчах за «Манчестер Юнайтед», Ширер считает, что это может не убедить Гарета Саутгейта.

По словам The Athletic, Ширер объяснил: «Если Рэшфорд будет хорошо играть до конца сезона, то это потенциально может заставить тренера [Саутгейта] принять меры».

«Он не центральный нападающий, он не хочет там играть. Он будет играть нападающего в экстренной ситуации».

«Если он попадет в состав, то он не будет опережать Кейна, Уоткинса или Тоуни».