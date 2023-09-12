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Знакомьтесь с Кэм Ридинг, девушкой Скотта Мактоминея, управляющей активами Fortress Capital

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Девушка Скотта Мактоминея Кэм Ридинг попрощалась с летом на греческом острове Миконос.

Этим летом греческий остров в очередной раз стал излюбленным местом отдыха для многих футболистов и их семей – благодаря теплой погоде, потрясающим пляжам и большому выбору ресторанов и клубов.

Кэм и Мактоминей недавно отпраздновали свою первую годовщину.

Кэм Ридинг — директор по управлению активами инвестиционной компании Fortress Capital.

Пока девушка отдыхает, Мактоминей продолжает забивать за сборную Шотландии. Полузащитник отметился голом, открыв счет в победе над Кипром. 

Ждем от Скотта большего с поддержкой такой красотки, как Кэм!

3 комментария

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Макак-резус
Норм.Красивая пара.
+3
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Alex Bobylevich
Главное, чтобы не бил
+1
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aseke
А Мактоминей-то парень не промах.
0
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