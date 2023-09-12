Девушка Скотта Мактоминея Кэм Ридинг попрощалась с летом на греческом острове Миконос.

Этим летом греческий остров в очередной раз стал излюбленным местом отдыха для многих футболистов и их семей – благодаря теплой погоде, потрясающим пляжам и большому выбору ресторанов и клубов.

Кэм и Мактоминей недавно отпраздновали свою первую годовщину.

Кэм Ридинг — директор по управлению активами инвестиционной компании Fortress Capital.

Пока девушка отдыхает, Мактоминей продолжает забивать за сборную Шотландии. Полузащитник отметился голом, открыв счет в победе над Кипром.

Ждем от Скотта большего с поддержкой такой красотки, как Кэм!