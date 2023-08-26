«Юнайтед» совершил мощный камбэк в матче 3-го тура Премьер-лиги против «Ноттингем Форест». Встреча закончилась со счетом 3:2.

После игры «Олд Траффорд» не опустел. Еще час фанаты оставались на стадионе: это была очередная акция, направленная против Глейзеров.

В беседе с Manchester Evening News Тен Хаг честно высказался о протестных акциях поклонников «Юнайтед»:

«Я убежден, что у фанатов есть право иметь и выражать такое мнение. У болельщиков и команды очень прочная связь. За время моего пребывания в клубе эта связь становилась все сильнее и сильнее. Сегодня мы вновь укрепили ее благодаря такому великолепному камбэку.

Мы всегда получаем огромную поддержку от фанатов и на «Олд Траффорд», и вдали от дома. Это помогает нам бороться, поднимает наш боевой дух».

Не так позитивно на фанатские акции протеста смотрит Эриксен. Он считает, что футболисты вообще не должны распылять свое внимание на то, что происходят за пределами поля.

А как к фанатским акциям против Глезеров относитесь вы?