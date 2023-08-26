Скоро стукнет год с начала «продажи» «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» смог вырвать волевую победу у «Ноттингем Форест», пропустив два гола за первые четыре минуты. В итоге матч третьего тура завершился со счетом 3:2 в пользу команды тен Хага.

В обычный день «Олд Траффорд» бы опустел вскоре после финального свистка, но не сегодня. На субботу была запланирована акция против семьи Глейзеров, владеющей клубом, поэтому тысячи фанатов «дьяволов» остались на стадионе, чтобы провести 60-минутную сидячую забастовку. Об акции объявили еще во время матча первого тура против «Вулверхэмптона».

Это мероприятие было организовано фан-группировкой The 1958, которые подготовили множество баннеров Glazers Out для протестующих. Фанаты недовольны тем, что Глейзеры до сих пор не приняли ни одно из предложений о покупке — прошлой осенью стало известно, что американские владельцы наконец готовы расстаться с клубом.

Вот как болельщики выражали свое отношение к семье бизнесменов:

Интересно, рано или поздно Глейзеры наконец прислушаются?