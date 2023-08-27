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«Всегда одно и то же». Похоже, что протесты фанатов «МЮ» надоели даже самим футболистам

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Болельщики «Манчестер Юнайтед» организовали сидячий протест против семьи Глейзеров после игры с «Ноттингем Форест». Кристиан Эриксен рассказал, что об этом думают футболисты.

«Это всегда одно и то же, мы сосредоточены на футболе, на поле. После того, как вы проигрываете, появляется небольшая злоба, которую можно перенести с поля.

Manchester United fans sit-in protest against Glazers at Old Trafford

Мы сделали это сегодня. Мы не можем думать о том, что происходит за пределами газона.

Мой гол? Очень доволен. У нас много игроков, способных приносить результат, поэтому выбор состава зависит от тренера. Я был рад сыграть сегодня и забить мяч, который помог команде», - признался датский полузащитник.

Напомним, что манкунианцы одержали волевую победу в матче с «Ноттингем Форест». К 4-й минуте красные дьяволы проигрывали со счетом 0:2.

2 комментария

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Steppenwolf
Не знаю, зачем футболистов спрашивать о протестах ? Понятно же, что ничего конкретного они , как люди зависимые, сказать не могут, даже, если имеют какое-то радикальное мнение.
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