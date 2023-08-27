Болельщики «Манчестер Юнайтед» организовали сидячий протест против семьи Глейзеров после игры с «Ноттингем Форест». Кристиан Эриксен рассказал, что об этом думают футболисты.

«Это всегда одно и то же, мы сосредоточены на футболе, на поле. После того, как вы проигрываете, появляется небольшая злоба, которую можно перенести с поля.

Мы сделали это сегодня. Мы не можем думать о том, что происходит за пределами газона.

Мой гол? Очень доволен. У нас много игроков, способных приносить результат, поэтому выбор состава зависит от тренера. Я был рад сыграть сегодня и забить мяч, который помог команде», - признался датский полузащитник.

Напомним, что манкунианцы одержали волевую победу в матче с «Ноттингем Форест». К 4-й минуте красные дьяволы проигрывали со счетом 0:2.