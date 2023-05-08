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😡😡😡 «Почему он превратился в «Пепа из больших матчей?» Фанаты «МЮ» жестко раскритиковали тен Хага за выбор состава

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Голландец мудрит.

«Манчестер Юнайтед» потерпел второе поражение подряд в АПЛ, минимально уступив «Вест Хэму» в воскресенье.

Нелепая ошибка Давида де Хеа привела к единственному голу в матче, но многим кажется, что причина поражения совсем в другом.

Фанаты считают, что тен Хаг ошибся с выбором стартового состава.

Ten Hag shellshocked by Potter as Man Utd boss fails to avoid blame despite countless caveats

💭 FourFourJordan: «Почему тен Хаг превратился в «Пепа из больших матчей» с такими глупыми составами? Ставить Рэшфорда между двух гигантов, а Бруну на левый фланг... Безумие».

💭 Nuri: «Мы на самом деле просрали в этой гонке за топ-4. «Ливерпуль» уже дышит нам в спину. Я не вижу, почему этот сезон должен считаться хорошим., Тен Хаг должен объясниться за столь глупый выбор состава».

💭 Paul: «Виноват тен Хаг, это ужасный состав».

💭 Jama'a: «Я хочу винить Де Хеа и делаю это... но я просто не в состоянии смотреть на Вегорста в стартовом составе. Тен Хаг ошибся с основой уже 4 раза за последние несколько игр».

💭 Otunba: «Люди, не забывайте, что тен Хаг тоже в этом виноват. Человек понимает, что мы можем покинуть топ-4, но выставляет такой посредственный состав».

💭 Claytohn: «Иногда построения тен Хага просто не имеют смысла».

14 комментариев

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jexOn
Полностью согласен. Тен Хаг мудрит очень сильно, особенно с Бруну. То ложная девятка, то справа в атаке, то слева. Бруну сыграл уже на всех позициях в полузащите и в атаке. И больше всего удивляет Вегхорст, 0 голов в АПЛ. Если есть такой высокий форвард, игра в атаке не идет, придумай как эффективно его использовать в штрафной. Но тен Хаг упорно верит в свои гениальные идеи, не может включить план Б. Сильно расстроюсь, если по итогам сезона МЮ окажется вне топ-4.
+24
-3
+21
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YOKODZUMA
Серьезно? Статья из 5 комментариев нойнемов? Автор не сильно устал?
+20
0
+20
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Answer1
Ответ jexOn
Полностью согласен. Тен Хаг мудрит очень сильно, особенно с Бруну. То ложная девятка, то справа в атаке, то слева. Бруну сыграл уже на всех позициях в полузащите и в атаке. И больше всего удивляет Вегхорст, 0 голов в АПЛ. Если есть такой высокий форвард, игра в атаке не идет, придумай как эффективно его использовать в штрафной. Но тен Хаг упорно верит в свои гениальные идеи, не может включить план Б. Сильно расстроюсь, если по итогам сезона МЮ окажется вне топ-4.
Не защищаю Тен Хага в конкретном матче, намудрил реально сильно. Но блуждания Бруну по позициям, это не поиск лучшего амплуа, это элементарное затыкание дыр. Тен Хагу не хватает исполнителей для построения своей игры, а по-другому он не хочет, или не может. По поводу Ваута, да, в нем почти 2 метра роста, но на втором этаже он на удивление слаб, обратите внимание он проигрывает воздух постоянно. А так да, согласен, что с планом Б у Тен Хага действительно проблемы.
+12
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+12
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h22o
Ответ YOKODZUMA
Серьезно? Статья из 5 комментариев нойнемов? Автор не сильно устал?
это уровень сегодняшнего спорт.с.ру
+4
0
+4
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stanvixx
Фэнам плохо и больно от поражений и они пытаются найти козла отпущения, любого, в кого можно тыкнуть пальцем и сказать "вот он виноват во всём". Для того, что бы выместить накопившуюся обиду и горести, перебирая всех подряд. Будь то Де Хеа, Тен Хаг, Рэшфорд, Бруну Каземиро, те, кого буквально вчера чуть ли боготворили
+1
-1
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57s6w79qhh
Состав был просто необъяснимый. С учетом того, что все были здоровы скажем так.
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Nick Powell
Ответ jexOn
Полностью согласен. Тен Хаг мудрит очень сильно, особенно с Бруну. То ложная девятка, то справа в атаке, то слева. Бруну сыграл уже на всех позициях в полузащите и в атаке. И больше всего удивляет Вегхорст, 0 голов в АПЛ. Если есть такой высокий форвард, игра в атаке не идет, придумай как эффективно его использовать в штрафной. Но тен Хаг упорно верит в свои гениальные идеи, не может включить план Б. Сильно расстроюсь, если по итогам сезона МЮ окажется вне топ-4.
Проблема в том,что Вегхорст высокий, но почти все дуэли вверху проигрывает,вообще не умеет выбирать позицию
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Александр Данилов
Ответ stanvixx
Фэнам плохо и больно от поражений и они пытаются найти козла отпущения, любого, в кого можно тыкнуть пальцем и сказать "вот он виноват во всём". Для того, что бы выместить накопившуюся обиду и горести, перебирая всех подряд. Будь то Де Хеа, Тен Хаг, Рэшфорд, Бруну Каземиро, те, кого буквально вчера чуть ли боготворили
Я не боготворил никого кроме Каза и Эриксена(и в редких случаях Рэшфорда). Весь сезон я ругаю тен Хаага и его неумение поставить атаку, а с недавних пор он еще и Шоу в центр дефы ставит, что смешно
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Dm Kznts
Ответ Александр Данилов
Я не боготворил никого кроме Каза и Эриксена(и в редких случаях Рэшфорда). Весь сезон я ругаю тен Хаага и его неумение поставить атаку, а с недавних пор он еще и Шоу в центр дефы ставит, что смешно
если тренер не поставит Шо в центр, ты будешь лецезреть там Магваера.
Ты к этому душевно готов? ))
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Александр Данилов
Ответ Dm Kznts
если тренер не поставит Шо в центр, ты будешь лецезреть там Магваера. Ты к этому душевно готов? ))
Уж лучше привозной, но игрок по позиции, чем крайний защитник на центр дефе)Алаба в Реале тоже недолго играл центральным защитником. Истории по типу Рамоса и Маскерано очень редки
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Dm Kznts
Ответ Александр Данилов
Уж лучше привозной, но игрок по позиции, чем крайний защитник на центр дефе)Алаба в Реале тоже недолго играл центральным защитником. Истории по типу Рамоса и Маскерано очень редки
а в чем отличие?
даже непрофильный Шо меньше привозит.
Хватает и так нервозного кипера на воротах.
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