14 комментариев

Голландец мудрит.

«Манчестер Юнайтед» потерпел второе поражение подряд в АПЛ, минимально уступив «Вест Хэму» в воскресенье.

Нелепая ошибка Давида де Хеа привела к единственному голу в матче, но многим кажется, что причина поражения совсем в другом.

Фанаты считают, что тен Хаг ошибся с выбором стартового состава.

💭 FourFourJordan: «Почему тен Хаг превратился в «Пепа из больших матчей» с такими глупыми составами? Ставить Рэшфорда между двух гигантов, а Бруну на левый фланг... Безумие».

💭 Nuri: «Мы на самом деле просрали в этой гонке за топ-4. «Ливерпуль» уже дышит нам в спину. Я не вижу, почему этот сезон должен считаться хорошим., Тен Хаг должен объясниться за столь глупый выбор состава».

💭 Paul: «Виноват тен Хаг, это ужасный состав».

💭 Jama'a: «Я хочу винить Де Хеа и делаю это... но я просто не в состоянии смотреть на Вегорста в стартовом составе. Тен Хаг ошибся с основой уже 4 раза за последние несколько игр».

💭 Otunba: «Люди, не забывайте, что тен Хаг тоже в этом виноват. Человек понимает, что мы можем покинуть топ-4, но выставляет такой посредственный состав».

💭 Claytohn: «Иногда построения тен Хага просто не имеют смысла».