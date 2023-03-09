Бывший игрок «МЮ» Пол Паркер заявил, что Бруну Фернандеш не может носить капитанскую повязку – Эрик тен Хаг должен отдать ее Давиду Де Хеа.

Харри Магуайр потерял место в стартовом составе, поэтому и капитанская повязка перешла к другому игроку – Бруну регулярно помогает команде голами и результативными передачами, но Пол Паркер считает, что этого мало, чтобы быть капитаном «МЮ».

Поведение Фернандеша после поражения «красных дьяволов» от «Ливерпуля» (7-0) подверглось критике: португалец неоднократно спорил с арбитром и совершил несколько фолов.

«Во-первых, я сразу сказал, что Бруну Фернандеш не должен быть капитаном. Он не лидер, именно поэтому он так долго не мог попасть в топ-клуб уровня «МЮ», - цитирует Паркера Apostagolos.

«Его защищают, говоря, что он лучший игрок, что он делает ассисты и прочее. Но дело в том, что он ведет себя по-детски – бросается на землю, обвиняет судей – он сопляк».

«Когда ты носишь капитанскую повязку, то должен успокаивать других игроков. Представьте, как он попробует успокоить Каземиро – никто и никогда не воспримет его всерьез и-за того, как он ведет себя. Бруну предпочитает жаловаться и опускать руки. Он сдался в матче с «Ливерпулем» и был жалок. Он не единственный сдался в составе «МЮ», но как капитан он не мог себе такого позволить».

«Давид де Хеа должен быть капитаном. Он ведет себя соответственно. Изначально было ошибкой давать повязку Магуайру, а теперь клуб совершил еще одну ошибку, выбрав Фернандеша. Повязку нельзя давать новичкам – ее нужно заслужить, показав верность клубу».