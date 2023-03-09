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«Фернандеш - сопляк, он не может быть капитаном «МЮ». Пол Паркер называет более достойного игрока

Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
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Давид Де Хеа Давид Де Хеа
Пол Паркер
Футбол Футбол

Бывший игрок «МЮ» Пол Паркер заявил, что Бруну Фернандеш не может носить капитанскую повязку – Эрик тен Хаг должен отдать ее Давиду Де Хеа.

Харри Магуайр потерял место в стартовом составе, поэтому и капитанская повязка перешла к другому игроку – Бруну регулярно помогает команде голами и результативными передачами, но Пол Паркер считает, что этого мало, чтобы быть капитаном «МЮ».

Поведение Фернандеша после поражения «красных дьяволов» от «Ливерпуля» (7-0) подверглось критике: португалец неоднократно спорил с арбитром и совершил несколько фолов.

«Во-первых, я сразу сказал, что Бруну Фернандеш не должен быть капитаном. Он не лидер, именно поэтому он так долго не мог попасть в топ-клуб уровня «МЮ», - цитирует Паркера Apostagolos.

«Его защищают, говоря, что он лучший игрок, что он делает ассисты и прочее. Но дело в том, что он ведет себя по-детски – бросается на землю, обвиняет судей – он сопляк».

«Когда ты носишь капитанскую повязку, то должен успокаивать других игроков. Представьте, как он попробует успокоить Каземиро – никто и никогда не воспримет его всерьез и-за того, как он ведет себя. Бруну предпочитает жаловаться и опускать руки. Он сдался в матче с «Ливерпулем» и был жалок. Он не единственный сдался в составе «МЮ», но как капитан он не мог себе такого позволить».

«Давид де Хеа должен быть капитаном. Он ведет себя соответственно. Изначально было ошибкой давать повязку Магуайру, а теперь клуб совершил еще одну ошибку, выбрав Фернандеша. Повязку нельзя давать новичкам – ее нужно заслужить, показав верность клубу».

5 комментариев

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Freedoms
Как бы было прекрасно еслиб бывшие игроки мю уже завалились наконец. Бруно кэп и будет им. Только у мю походу такие эксперты, завершили с футболом как тренер 0 с палочкой а вот нести фигню на тв так они первые
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57s6w79qhh
Никакая не травля. Дело говорит. Де Хеа столько лет в клубе, а повязку дали сначала Никчемному холодильнику, а потом новичку клуба.
+2
0
+2
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fellx
Ответ stanvixx
Че за массовая травля игрока такая? С цепи посрывались что ли
Окружение и фанаты МЮ травит капитана-португальца и хочет слить: знакомая ситуация
0
-2
-2
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stanvixx
Че за массовая травля игрока такая? С цепи посрывались что ли
+1
-1
0
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Radik Garifulin
Антонио Валенсиа лучший!!!
+3
0
+3
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