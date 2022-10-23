Антони злил фанов «Челси» весь матч. Бразилец сделал разворот на 360 градусов с мячом, хотя рядом не было соперников

Антони решил устроить на «Стэмфорд Бридж» «Joga Bonito», его фирменное «вращение на 360 градусов» не очень понравилось болельщикам «Челси».

Бразилец получил мяч на фланге, поблизости не было соперников, но он, похоже, просто решил позлить фанатов соперника.

Антони исполнил резкий разворот на 360 градусов сразу же после того, как принял мяч:

Фанаты на стадионе засвистели и были явно недовольны.