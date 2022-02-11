Разборки в олимпийском Пекине
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🥈 Большунов – серебро, Третьяков упустил медаль! РУСАДА ищет в окружении Валиевой, хоккеисты – уже в 1/4 финала. Каким был день Пекина-2022

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Главное в пятницу на Олимпиаде

🥈 У Александра Большунова – серебро в классической разделке на 15 км! Он проиграл только гениальному классисту Ииво Нисканену, а Йоханнеса Клэбо опередил – он с бронзой. Алексей Червоткин стал 5-м, Илья Семиков – 9-м, Иван Якимушкин – 13-м

• Александр Третьяков упустил медаль в последней попытке скелетона: шел на 3-м перед ней, в итоге только 4-й из-за пары собственных ошибок. Другой россиянин, Евгений Рукосуев на 6-м

• Кристина Резцова – 6-я в биатлонном спринте: два промаха помешали ей бороться за медали, хотя она была одной из лучших по дистанции. Ульяна Нигматуллина – 13-я, Ирина Казакевич – 20-я, Светлана Миронова – 47-я

• Конькобежец Александр Румянцев – 5-й на 10 000 метров. Выиграл с мировым рекордом швед Нильс ван дер Пул, он забрал оба золота на длинных дистанциях в Пекине

• Скелетон опоясывает этот день. Утром стартовые две попытки провели женщины – неудачно: Юлия Канакина 13-я, Алина Тарарыченкова – 15-я, лидер команды Елена Никитина – вообще 18-я, от медалей около секунды и больше. После – взрыв: жесточайшее заявление Никитиной о войне между своими в команде

• Сборная России по хоккею обыграла Данию – 2:0. Снова было трудно, вторую шайбу забили лишь за 5 секунд до конца в пустые ворота. Игровых вопросов много, математический итог: наша сборная – лидер группы, единственная выигравшая два матча из двух и уже выходит с первого места в 1/4 финала

• Насыщенный день из керлинга: мужчины проиграли Швейцарии – 3:6, девушки швейцаркам – 7:8, а затем парни сочно разгромили Данию – 10:2

Андрей Васильев

Итак, что произошло с Валиевой? Детали

• Камила сдала ту самую пробу 25 декабря на чемпионате России в Петербурге, ее результаты стали известны 8 февраля – тогда и запустился процесс

• В пробе – только в одной – обнаружили запрещенный препарат триметазидин

• Автоматическое отстранение наложило РУСАДА, поэтому были вопросы о продолжении выступлений Камилы на Олимпиаде

• Сторона Валиевой опротестовала отстранение, протест удовлетворен – Камила пока может выступать дальше, мотивировочная часть решения пока не обнародована

• МОК обращается в CAS, чтобы дело срочно рассмотрели до начала личного турнира фигуристок (короткая программа 15 февраля), чтобы либо Валиева без вопросов принимала в нем участие, либо была отстранена – и затем не требовалось бы пересматривать результаты

• ОКР задается вопросом: почему, если пробу взяли 25 декабря, результат появился только 8 февраля. Глава Олимпийского комитета Станислав Поздняков предполагает, что пробу могли придержать и специально обнародовать результат только сейчас после победы России в командном турнире

• РУСАДА инициировало расследование в отношении персонала вокруг Валиевой – чтобы изучить все обстоятельства и выяснить, кто ответственен за допинг в организме 15-летней фигуристки

Андрей Васильев

Россия поднялась на 8-е место медального зачета

Да, одного серебра хватило

Андрей Васильев

CAS зарегистрировал апелляции МОК и ВАДА по делу Валиевой

Было вопросом времени, конечно – но вот теперь точно

Андрей Васильев

Подробнейший разбор дела Валиевой

Все подробности с юридической стороны – а это тут главное – вышел в нашем подкасте SILA Права

Андрей Васильев

«Боюсь ли санкций? Я очень боюсь войны». Пронзительная цитата украинского скелетониста

Владислав Гераскевич пояснил:

– Я за мир в стране, никто не хочет войны.

– Не боитесь ли санкций из-за того, что это политическая акция?

– Я очень боюсь войны, как любой нормальный человек, я не хочу ее. Это моя позиция.

– Общаетесь ли на Олимпиаде с российскими скелетонистами?

– Я их уважаю как спортсменов, мы занимаемся одним делом. Но есть вещи, которые важнее наших отношений. Есть люди, которые могут пострадать, погибнуть через какие-то минуты. Мы против войны. Только за мир во всем мире, – цитирует его Sport24.

Андрей Васильев

МОК не накажет украинца за плакат «Нет войне на Украине»

Признали это не политической акцией, а поддержкой мира во всем мире:

«Мы поговорили со спортсменом. Это был общий призыв к миру. Для МОК вопрос закрыт», – сообщили в МОК для Матча.

Ну и хорошо, что вопрос быстро-четко закрыли

Андрей Васильев

Третьякову стыдно

Даже не за результат, а за содержание

«Я был бы доволен, если бы был в шестерке, но с хорошими заездами, а не с такими ужасными, как у меня сегодня.

Мне стыдно перед самим собой и перед теми, кто едет хорошо. Исправил вчерашние ошибки, появились новые какие-то. Это невозможно терпеть, я ненавижу проигрывать, просто не могу», – сказал Александр после того, как стал 4-м в скелетоне.

Андрей Васильев

Финны доиграли – и выиграли

3:1, итог ожидаемый, только сюжет получился напряженнее ожиданий.

Группа C расслоилась: у Финляндии и Швеции по 6 очков, у Латвии и Словакии – нули.

В очном матче лидеры решат, кто выиграет группу и пойдет в 1/4 финала напрямую

Андрей Васильев

Главное для нас на сегодня – все

Но советуем досмотреть хоккей на Матче: там Финляндия играет с Латвией – и пока играет всего лишь вничью.

1:1 – явно не то, что нужно одному из фаворитов турнира против скромного соперника

Андрей Васильев

Третьяков – 4-й, без медали остается

Вот итог мужского скелетона

1. Кристофер Гротер (Германия) 2. Аксель Юнгк (Германия) – 0,66 3. Янь Вэньган (Китай) – 0,76 4. Александр Третьяков (Россия) – 0,98 6. Евгений Рукосуев (Россия) – 1,39

Андрей Васильев

Александр Третьяков – с ошибками, к сожалению. Не похоже на медаль

Жаль.

Пара неточностей на первой части дистанции – и он проигрывает китайцу Янь Вэньгану, 0,22 секунды уступил

Андрей Васильев

Рукосуев второй, это точно не медаль

С первых метров стал проигрывать Инь Чжэну, под конец рисковал – но нет, мимо.

Следом провалился Мартинс Дукурс, поэтому Евгений как минимум останется в топ-6

Андрей Васильев

Подходим к топу скелетонистов, все внимание туда

Евгения Рукосуева увидим уже через пару номеров

Андрей Васильев

«Нет войне на Украине». Политический акт в скелетоне

Это украинец Владислав Гераскевич показал мини-плакат с таким текстом.

Вообще-то это, как и любые другие проявления политики, на Олимпиаде запрещено

Андрей Васильев

⚡️ РУСАДА инициировало расследование в отношении персонала вокруг Валиевой ⚡️

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) инициировало расследование в отношении персонала фигуристки Камилы Валиевой.

«В связи с тем, что спортсменка является несовершеннолетней, и в соответствии с пунктом 1.3.1 Общероссийских антидопинговых правилах и статьей 20.5.12 Кодекса, РАА «РУСАДА» инициировало проведение расследования в отношении персонала спортсменки.

Цель данного расследования – выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах «защищенного лица», – говорится в заявлении РУСАДА.

Андрей Васильев

Главное, что осталось сегодня в Пекине: решающая попытка скелетонистов

Сейчас топ-20 поедет в обратном порядке, соответственно первая половина нас интересует не так уж сильно, а вот затем наши:

Евгений Рукосуев – 6-й перед последним заездом Александр Третьяков – 3-й

Отрывы настолько скромны, что и шансы на медали есть у обоих, и остаться вообще без наград тут вполне есть риск. Трансляция – на Матч ТВ

Андрей Васильев

Россия vs Дания – 10:2. Выиграли досрочно

После шестого энда датчане отказались продолжать: признали поражение.

Теперь у сборной России две победы и два поражения.

Следующий матч у россиян послезавтра – в 4 утра с Италией

Андрей Васильев

🤩 Россия vs Дания – 10:1! Вау, вы видели? 6 камней украли!

Благодаря грубейшей ошибке датчан, конечно. Вместо того, чтобы выиграть энд в два камня, соперник выбил оба своих – и там остались аж 6 наших.

Поэтому такой разгромище! А еще это самый крупный выигранный энд на турнире

Андрей Васильев

Нидерланды ворвались в топ-3 медального зачета – помог шорт-трек

А конкретно – победа на 1000 метров у женщин. Вот такая там тройка

1. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды) – 1.28,391 2. Чхве Мин Джон (Южная Корея) – 1.28,443 3. Ханне Десмет (Бельгия) – 1.28,928

Напомним, наши не дошли даже в полуфинал: Софья Просвирнова отсеялась еще в предварительном раунде, Анна Вострикова и Екатерина Ефременкова вылетели в четвертьфинале.

Актуальный медальный зачет всегда можно посмотреть у нас вот здесь

Андрей Васильев

Россия vs Дания – 4:1. Счет кое-что напоминает, да?

Приятно, что в обратную сторону по сравнению с летним. Но это еще не конец, только четыре энда сыграли – меньше половины.

Дважды выиграли энды по 2:0, взяли заметное преимущество

Андрей Васильев

Третьяков – 3-й, Рукосуев – 6-й перед последней попыткой

Вот расклад лидеров по итогам третьей попытки

1. Кристофер Гротер (Германия) 2. Аксель Юнг (Германия) – 0,85 3. Александр Третьяков (Россия) – 1,08 4. Янь Вэньган (Китай) – 1,13 5. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1,15 6. Евгений Рукосуев (Россия) – 1,27

Андрей Васильев

Третьяков выбил китайца из топ-3!

0,05 сек преимущества теперь у Александра перед последней попыткой

От серебра отстает на 0,23 сек, от лидера – сильно: 1,08 сек.

Андрей Васильев

Рукосуев остается позади первой тройки

Три четверти дистанции шел быстрее, сократил в итоге отрыв до 0,14 – но пока четвертый.

Дальше Третьяков

Андрей Васильев

Моментально в скелетон летим! Наши подряд сейчас пойдут вдвоем

Сначала Рукосуев, следом Третьяков

Андрей Васильев

Ух, вот это вырвал Елистратов финал эстафеты!

Очень трудно все шло с самого начала, шли почти весь забег третьими, но на последнем круге Семен вытащил!

Две тысячных секунды!

Андрей Васильев

А пока смотрим эстафету в шорт-треке!

Там Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян побегут в полуфинале.

Рядом – Корея, Венгрия и Нидерланды в соперниках. Первые две команды проходят в главный финал, две других – в финал B.

На Матч ТВ лайв

Андрей Васильев

Скоро наш главный медальный вид вечера: мужской скелетон

Через несколько минут стартует третья попытка: там Евгений Рукосуев (поедет 4-м) и Александр Третьяков (5-м) делят четвертое место в 0,12 сек от медалей.

Точно будет напряженно, а решат наверняка десятые доли.

Смотрим целиком на Матч Арене

Андрей Васильев

Россия vs Дания – теперь в керлинге у мужчин

На Матч Игре стартует вторая на сегодня встреча керлингистов – первую проиграли швейцарцам и ушли в отрицательный баланс

Андрей Васильев

Большунов горит перед главной гонкой

Пока есть пауза до эстафеты в шорт-треке, до керлинга и скелетона, давайте вернемся к главному герою дня:

«На эстафету нужно выйти только с мыслью о золоте. Если парни это поймут – все реально». Большунов настроен забирать победу в команде

Андрей Васильев
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