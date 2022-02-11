🥈 Большунов – серебро, Третьяков упустил медаль! РУСАДА ищет в окружении Валиевой, хоккеисты – уже в 1/4 финала. Каким был день Пекина-2022

🥈 У Александра Большунова – серебро в классической разделке на 15 км! Он проиграл только гениальному классисту Ииво Нисканену, а Йоханнеса Клэбо опередил – он с бронзой. Алексей Червоткин стал 5-м, Илья Семиков – 9-м, Иван Якимушкин – 13-м

• Александр Третьяков упустил медаль в последней попытке скелетона: шел на 3-м перед ней, в итоге только 4-й из-за пары собственных ошибок. Другой россиянин, Евгений Рукосуев на 6-м

• Кристина Резцова – 6-я в биатлонном спринте: два промаха помешали ей бороться за медали, хотя она была одной из лучших по дистанции. Ульяна Нигматуллина – 13-я, Ирина Казакевич – 20-я, Светлана Миронова – 47-я

• Конькобежец Александр Румянцев – 5-й на 10 000 метров. Выиграл с мировым рекордом швед Нильс ван дер Пул, он забрал оба золота на длинных дистанциях в Пекине

• Скелетон опоясывает этот день. Утром стартовые две попытки провели женщины – неудачно: Юлия Канакина 13-я, Алина Тарарыченкова – 15-я, лидер команды Елена Никитина – вообще 18-я, от медалей около секунды и больше. После – взрыв: жесточайшее заявление Никитиной о войне между своими в команде

• Сборная России по хоккею обыграла Данию – 2:0. Снова было трудно, вторую шайбу забили лишь за 5 секунд до конца в пустые ворота. Игровых вопросов много, математический итог: наша сборная – лидер группы, единственная выигравшая два матча из двух и уже выходит с первого места в 1/4 финала

• Насыщенный день из керлинга: мужчины проиграли Швейцарии – 3:6, девушки швейцаркам – 7:8, а затем парни сочно разгромили Данию – 10:2