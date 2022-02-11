🥈 Большунов – серебро, Третьяков упустил медаль! РУСАДА ищет в окружении Валиевой, хоккеисты – уже в 1/4 финала. Каким был день Пекина-2022

Онлайн всего-всего, что происходит на Олимпиаде.
Главное в пятницу на Олимпиаде
🥈 У Александра Большунова – серебро в классической разделке на 15 км! Он проиграл только гениальному классисту Ииво Нисканену, а Йоханнеса Клэбо опередил – он с бронзой. Алексей Червоткин стал 5-м, Илья Семиков – 9-м, Иван Якимушкин – 13-м
• Александр Третьяков упустил медаль в последней попытке скелетона: шел на 3-м перед ней, в итоге только 4-й из-за пары собственных ошибок. Другой россиянин, Евгений Рукосуев на 6-м
• Кристина Резцова – 6-я в биатлонном спринте: два промаха помешали ей бороться за медали, хотя она была одной из лучших по дистанции. Ульяна Нигматуллина – 13-я, Ирина Казакевич – 20-я, Светлана Миронова – 47-я
• Конькобежец Александр Румянцев – 5-й на 10 000 метров. Выиграл с мировым рекордом швед Нильс ван дер Пул, он забрал оба золота на длинных дистанциях в Пекине
• Скелетон опоясывает этот день. Утром стартовые две попытки провели женщины – неудачно: Юлия Канакина 13-я, Алина Тарарыченкова – 15-я, лидер команды Елена Никитина – вообще 18-я, от медалей около секунды и больше. После – взрыв: жесточайшее заявление Никитиной о войне между своими в команде
• Сборная России по хоккею обыграла Данию – 2:0. Снова было трудно, вторую шайбу забили лишь за 5 секунд до конца в пустые ворота. Игровых вопросов много, математический итог: наша сборная – лидер группы, единственная выигравшая два матча из двух и уже выходит с первого места в 1/4 финала
• Насыщенный день из керлинга: мужчины проиграли Швейцарии – 3:6, девушки швейцаркам – 7:8, а затем парни сочно разгромили Данию – 10:2
Итак, что произошло с Валиевой? Детали
• Камила сдала ту самую пробу 25 декабря на чемпионате России в Петербурге, ее результаты стали известны 8 февраля – тогда и запустился процесс
• В пробе – только в одной – обнаружили запрещенный препарат триметазидин
• Автоматическое отстранение наложило РУСАДА, поэтому были вопросы о продолжении выступлений Камилы на Олимпиаде
• Сторона Валиевой опротестовала отстранение, протест удовлетворен – Камила пока может выступать дальше, мотивировочная часть решения пока не обнародована
• МОК обращается в CAS, чтобы дело срочно рассмотрели до начала личного турнира фигуристок (короткая программа 15 февраля), чтобы либо Валиева без вопросов принимала в нем участие, либо была отстранена – и затем не требовалось бы пересматривать результаты
• ОКР задается вопросом: почему, если пробу взяли 25 декабря, результат появился только 8 февраля. Глава Олимпийского комитета Станислав Поздняков предполагает, что пробу могли придержать и специально обнародовать результат только сейчас после победы России в командном турнире
• РУСАДА инициировало расследование в отношении персонала вокруг Валиевой – чтобы изучить все обстоятельства и выяснить, кто ответственен за допинг в организме 15-летней фигуристки
Россия поднялась на 8-е место медального зачета
Да, одного серебра хватило
CAS зарегистрировал апелляции МОК и ВАДА по делу Валиевой
Было вопросом времени, конечно – но вот теперь точно
Подробнейший разбор дела Валиевой
Все подробности с юридической стороны – а это тут главное – вышел в нашем подкасте SILA Права
«Боюсь ли санкций? Я очень боюсь войны». Пронзительная цитата украинского скелетониста
Владислав Гераскевич пояснил:
– Я за мир в стране, никто не хочет войны.
– Не боитесь ли санкций из-за того, что это политическая акция?
– Я очень боюсь войны, как любой нормальный человек, я не хочу ее. Это моя позиция.
– Общаетесь ли на Олимпиаде с российскими скелетонистами?
– Я их уважаю как спортсменов, мы занимаемся одним делом. Но есть вещи, которые важнее наших отношений. Есть люди, которые могут пострадать, погибнуть через какие-то минуты. Мы против войны. Только за мир во всем мире, – цитирует его Sport24.
МОК не накажет украинца за плакат «Нет войне на Украине»
Признали это не политической акцией, а поддержкой мира во всем мире:
«Мы поговорили со спортсменом. Это был общий призыв к миру. Для МОК вопрос закрыт», – сообщили в МОК для Матча.
Ну и хорошо, что вопрос быстро-четко закрыли
Третьякову стыдно
Даже не за результат, а за содержание
«Я был бы доволен, если бы был в шестерке, но с хорошими заездами, а не с такими ужасными, как у меня сегодня.
Мне стыдно перед самим собой и перед теми, кто едет хорошо. Исправил вчерашние ошибки, появились новые какие-то. Это невозможно терпеть, я ненавижу проигрывать, просто не могу», – сказал Александр после того, как стал 4-м в скелетоне.
Финны доиграли – и выиграли
3:1, итог ожидаемый, только сюжет получился напряженнее ожиданий.
Группа C расслоилась: у Финляндии и Швеции по 6 очков, у Латвии и Словакии – нули.
В очном матче лидеры решат, кто выиграет группу и пойдет в 1/4 финала напрямую
Главное для нас на сегодня – все
Но советуем досмотреть хоккей на Матче: там Финляндия играет с Латвией – и пока играет всего лишь вничью.
1:1 – явно не то, что нужно одному из фаворитов турнира против скромного соперника
Третьяков – 4-й, без медали остается
Вот итог мужского скелетона
1. Кристофер Гротер (Германия) 2. Аксель Юнгк (Германия) – 0,66 3. Янь Вэньган (Китай) – 0,76 4. Александр Третьяков (Россия) – 0,98 6. Евгений Рукосуев (Россия) – 1,39
Александр Третьяков – с ошибками, к сожалению. Не похоже на медаль
Жаль.
Пара неточностей на первой части дистанции – и он проигрывает китайцу Янь Вэньгану, 0,22 секунды уступил
Рукосуев второй, это точно не медаль
С первых метров стал проигрывать Инь Чжэну, под конец рисковал – но нет, мимо.
Следом провалился Мартинс Дукурс, поэтому Евгений как минимум останется в топ-6
Подходим к топу скелетонистов, все внимание туда
Евгения Рукосуева увидим уже через пару номеров
«Нет войне на Украине». Политический акт в скелетоне
Это украинец Владислав Гераскевич показал мини-плакат с таким текстом.
Вообще-то это, как и любые другие проявления политики, на Олимпиаде запрещено
⚡️ РУСАДА инициировало расследование в отношении персонала вокруг Валиевой ⚡️
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) инициировало расследование в отношении персонала фигуристки Камилы Валиевой.
«В связи с тем, что спортсменка является несовершеннолетней, и в соответствии с пунктом 1.3.1 Общероссийских антидопинговых правилах и статьей 20.5.12 Кодекса, РАА «РУСАДА» инициировало проведение расследования в отношении персонала спортсменки.
Цель данного расследования – выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах «защищенного лица», – говорится в заявлении РУСАДА.
Главное, что осталось сегодня в Пекине: решающая попытка скелетонистов
Сейчас топ-20 поедет в обратном порядке, соответственно первая половина нас интересует не так уж сильно, а вот затем наши:
Евгений Рукосуев – 6-й перед последним заездом Александр Третьяков – 3-й
Отрывы настолько скромны, что и шансы на медали есть у обоих, и остаться вообще без наград тут вполне есть риск. Трансляция – на Матч ТВ
Россия vs Дания – 10:2. Выиграли досрочно
После шестого энда датчане отказались продолжать: признали поражение.
Теперь у сборной России две победы и два поражения.
Следующий матч у россиян послезавтра – в 4 утра с Италией
🤩 Россия vs Дания – 10:1! Вау, вы видели? 6 камней украли!
Благодаря грубейшей ошибке датчан, конечно. Вместо того, чтобы выиграть энд в два камня, соперник выбил оба своих – и там остались аж 6 наших.
Поэтому такой разгромище! А еще это самый крупный выигранный энд на турнире
Нидерланды ворвались в топ-3 медального зачета – помог шорт-трек
А конкретно – победа на 1000 метров у женщин. Вот такая там тройка
1. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды) – 1.28,391 2. Чхве Мин Джон (Южная Корея) – 1.28,443 3. Ханне Десмет (Бельгия) – 1.28,928
Напомним, наши не дошли даже в полуфинал: Софья Просвирнова отсеялась еще в предварительном раунде, Анна Вострикова и Екатерина Ефременкова вылетели в четвертьфинале.
Актуальный медальный зачет всегда можно посмотреть у нас вот здесь
Россия vs Дания – 4:1. Счет кое-что напоминает, да?
Приятно, что в обратную сторону по сравнению с летним. Но это еще не конец, только четыре энда сыграли – меньше половины.
Дважды выиграли энды по 2:0, взяли заметное преимущество
Третьяков – 3-й, Рукосуев – 6-й перед последней попыткой
Вот расклад лидеров по итогам третьей попытки
1. Кристофер Гротер (Германия) 2. Аксель Юнг (Германия) – 0,85 3. Александр Третьяков (Россия) – 1,08 4. Янь Вэньган (Китай) – 1,13 5. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1,15 6. Евгений Рукосуев (Россия) – 1,27
Третьяков выбил китайца из топ-3!
0,05 сек преимущества теперь у Александра перед последней попыткой
От серебра отстает на 0,23 сек, от лидера – сильно: 1,08 сек.
Рукосуев остается позади первой тройки
Три четверти дистанции шел быстрее, сократил в итоге отрыв до 0,14 – но пока четвертый.
Дальше Третьяков
Моментально в скелетон летим! Наши подряд сейчас пойдут вдвоем
Сначала Рукосуев, следом Третьяков
Ух, вот это вырвал Елистратов финал эстафеты!
Очень трудно все шло с самого начала, шли почти весь забег третьими, но на последнем круге Семен вытащил!
Две тысячных секунды!
А пока смотрим эстафету в шорт-треке!
Там Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян побегут в полуфинале.
Рядом – Корея, Венгрия и Нидерланды в соперниках. Первые две команды проходят в главный финал, две других – в финал B.
На Матч ТВ лайв
Скоро наш главный медальный вид вечера: мужской скелетон
Через несколько минут стартует третья попытка: там Евгений Рукосуев (поедет 4-м) и Александр Третьяков (5-м) делят четвертое место в 0,12 сек от медалей.
Точно будет напряженно, а решат наверняка десятые доли.
Смотрим целиком на Матч Арене
Россия vs Дания – теперь в керлинге у мужчин
На Матч Игре стартует вторая на сегодня встреча керлингистов – первую проиграли швейцарцам и ушли в отрицательный баланс
Большунов горит перед главной гонкой
Пока есть пауза до эстафеты в шорт-треке, до керлинга и скелетона, давайте вернемся к главному герою дня:
«На эстафету нужно выйти только с мыслью о золоте. Если парни это поймут – все реально». Большунов настроен забирать победу в команде
Комментарии