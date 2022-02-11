Триметазидин – препарат, который нашли у Камилы Валиевой. Для чего он нужен и улучшает ли результаты?

Пока на Олимпиаде-2022 идут разбирательства, что делать с Камилой Валиевой, у которой нашли невысокую концентрацию триметазидина во внесоревновательной допинг-пробе (предположительно – в декабре), мы попробовали разобраться – для чего нужен этот препарат? Так ли он помогает в спортивных результатах? Какие санкции возможны? И как так получилось, что обо всем стало известно только сейчас?

Издание Inside The Games: взорвало инсайд про допинг Валиевой, главред признавался банкротом, 25 млн читателей

Редактор Sports.ru Вячеслав Самбур поговорил со спортивным врачом Валентином Беляевским, работавшим в футболе (ФК «Ростов»), баскетболе и смешанных единоборствах.

– Триметазидин – что можете о нем рассказать?

– Торговое название препарата – Предуктал, запрещен давно, еще до всем известного милдроната. С милдронатом подняли хайп, потому что он производится в России, а триметазидин – во Франции.

Этот препарат позиционируется как кардиопротектор, метаболик, антигипоксант – повышает обменные энергетические процессы внутри клетки. Вне спорта его назначают в основном пациентам с проблемами сердца. С такими патологиями, где требуется увеличить поступление энергии/ресурса в клетку.

На самом деле как допинг он сомнителен. Просто есть допинг, который напрямую влияет на спортивный результат. А есть так называемый аптечный допинг – попал в список запрещенных препаратов непонятно по каким критериям, прямо за уши притянут. Это из той же серии, что и милдронат.

– На триметазидине много кого поймали, например, в гребле и бобслее (яркий пример – Надежда Сергеева, чей результат на Олимпиаде-2018 аннулировали). То есть спортсмены его для чего-то применяют.

– Я могу представить, как это происходит: кардилог при углубленном медицинском обследовании находит, например, спортивную брадикардию. Она есть у всех спортсменов – это, по сути, низкий пульс. Испугавшись низкого пульса, он назначает кардиопротекторы – на всякий случай. Можно сказать, это витаминка для сердца. Но он в запрещенном списке, он ловится.

Сказать, что кто-то специально его применяет для улучшения результатов, ну нет… Я не верю, что кто-то придумал такую схему. 100%, он не улучшает результат. Скорее всего, это случайность, глупость, незнание спортсменом и его окружением антидопинговых правил.

– Мог ли триметазидин содержаться в чем-то разрешенном, что принял спортсмен? Добавка, пища, другие – разрешенные – препараты.

– Такой вариант всегда возможен в теории, случаи были. Но в основном это случаи со стероидами. Условно андрогены могут попасть в БАДы, потому что часто на том же заводе, где делают БАДы, делают и запрещенные стероиды.

Триметазидин официально зарегистрирован, производится на крупных заводах. Мог ли он попасть в БАД? Маловероятно.

Есть еще такая штука: некоторые вещества при допинг-тесте могут выдавать метаболиты, схожие/указывающие на другой препарат. Поэтому спортсменов всегда предупреждают, чтобы не было бесконтрольного употребления БАДов.

– У триметазидина есть противопоказания для тех, кому нет 18 лет. В чем суть запрета для несовершеннолетних?

– Почти все препараты, которые дают взрослым, можно давать и детям. Почему некоторые препараты запрещены до 18 лет – потому что не проводились клинические испытания. Для компании, которая выводит препарат на рынок, это может быть дорого – и она решает: пусть мы будем только для взрослых. Так что это, скорее, условное ограничение.

Мы как врачи-клиницисты обычно применяем препараты и на взрослых, и на детях, если нет прямых противопоказаний. Например, ацетилсалициловую кислоту детям точно нельзя, она вызывает определенные синдромы. А ноотропы детям можем назначить в отдельных случаях: церебральный паралич, задержки развития.

– Если проба сдана в декабре, а известно о ней стало только сейчас – это может быть связано со свойствами препарата? Или это просто бюрократия, которая не имеет отношения к медицине?

– У метаболитов разные сроки обнаружения. И заборы бывают разные. Мочу могли взять в декабре, пробу А посмотрели сразу, а пробу Б сейчас. Как вариант.

Могло быть, что посмотрели пробу А сразу, а данные дошли сейчас. Теоретически возможно, но маловероятно.

Пробу Б могут смотреть через месяц-два. Если проба А была положительная, то пришлось смотреть пробу Б – и теперь это обнародовали. По своему опыту знаю, что не всегда антидопинговый комитет, который занимается заборами проб в стране, обнародует информацию.

Спортсмен узнает об этом сразу, а пресса нет. Если пресса узнала что-то сейчас, то это не значит, что спортсмен не знал раньше. Про положительную пробу спортсмен узнает через 10-14 дней, потом дают время предоставить объяснения – начинается работа, переписка, возможно, найм адвокатов. Переписка может занимать месяц-два, вскрывается проба Б. Это внутренние разбирательства.

– Говорят, триметазидин найден в малой концентрации – значит, он принят задолго до сдачи пробы? Или принят в очень малой дозе?

– Вещество, скорее всего, применялось давно, и прошел достаточно большой период для вывода. Обнаруживают метаболиты вещества, а не его само. Так вот, мог пройти большой период – собственно, поэтому и малая доза.

– То есть нельзя принять чуть-чуть триметазидина?

– Вопрос в том, зачем принимать чуть-чуть. Просто чтобы запачкаться? Представьте, что у вас есть допинг и вам нужно, например, 100 мг его употребить – и они принесут результат.

И вы думаете: а я приму 10 мг или 1 мг. В итоге это не принесет результат, но даст положительный тест – какой в этом смысл? Не выиграть и запачкаться. Нет, всегда идет прием либо в той дозе, которая нужна, либо не применяется совсем.

Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel, Evgenia Novozhenina; medicament.market; РИА Новости/Владимир Астапкович