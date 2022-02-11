Почему вскрылось дело Валиевой? Ей 15 лет и она – защищенное лицо, но повышенный интерес заставил всех огласить информацию

Дело о допинге Камилы Валиевой оказалось сложнее, чем предполагалось. Теперь к нему подключился Спортивный арбитражный суд (CAS) – и это официально.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) выпустило большой пресс-релиз. Ниже – его текст полностью.

«Во-первых, ITA подчеркивает, что Камила Валиева, член команды Олимпийского комитета России (ОКР) в Пекине, – несовершеннолетняя и, следовательно, относится к «защищенным лицам» в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом – этот статус распространяется на лиц, не достигших 16 лет.

Таким образом, стороны не обязаны публично раскрывать ее имя или рассказывать о любом деле, в котором она может быть замешана, публичная огласка должна быть соразмерна фактам и обстоятельствам дела.

Видя, что некоторые средства массовой информации не предоставили ей такой защиты и широко освещали дело на основе неофициальной информации после переноса церемонии награждения командного турнира фигуристов на Олимпийских играх-2022 в Пекине, ITA признает необходимость огласить официальную информацию в связи с повышенным общественным интересом.

Вот изложение фактов в хронологическом порядке.

25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге у спортсменки взята проба под контролем органа по тестированию и обработке результатов Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Лаборатория в Стокгольме, аккредитованная WADA, 8 февраля сообщила, что образец показал неблагоприятный аналитический результат (AAF) на неуказанное запрещенное вещество триметазидин (в соответствии с запрещенным списком Всемирного антидопингового кодекса классифицируется как S4. Гормональные и метаболические модуляторы). После этого РУСАДА назначило спортсменке временное отстранение, которое незамедлительно вступило в силу.

В соответствии со статьей 15 антидопинговых правил МОК, которые действуют на Олимпиаде в Пекине, решение РУСАДА о временном отстранении автоматически запрещает спортсмену соревноваться в любом виде на протяжении всего времени отстранения, это касается и Олимпийских игр.

Поскольку проба взята РУСАДА перед зимними Играми, это дело не находится в юрисдикции МОК и, следовательно, не контролируется ITA .

В соответствии с антидопинговыми правилами МОК ITA немедленно проинформировало спортсменку о том, что временное отстранение, наложенное на нее РУСАДА, является обязательным к исполнению МОК, и спортсменке запрещено участвовать в соревнованиях, тренировках или любой другой деятельности во время Олимпиады.

Так как дело ведет не МОК и, принимая во внимание вышеупомянутый защищенный статус лица, ITA воздержалось от публичного раскрытия дела после уведомления, чтобы защитить личность несовершеннолетней спортсменки и принять все необходимые меры для ее физической и психологической защиты. При этом начались все надлежащие юридические процессы.

Спортсменка обжаловала временное отстранение в дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля 2022 года, в тот же день состоялось слушание. Вечером 9 февраля комитет отменил временное отстранение спортсменки, что позволило ей продолжить участие в Олимпийских играх-2022 .

Мотивировочное решение, включающее основания, по которым отменено временное отстранение, вскоре получат все заинтересованные стороны.

В соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом WADA, Международный союз конькобежцев (ISU), РУСАДА и МОК имеют право обжаловать решение об отмене временного отстранения в Спортивном арбитражном суде (CAS).

МОК воспользуется своим правом на подачу апелляции и не будет ждать мотивировочного решения РУСАДА , так как решение необходимо принять до следующего соревнования, в котором спортсменка должна участвовать (женское одиночное катание начинается 15 февраля). ITA будет вести апелляцию в CAS от имени МОК.

Разбирательство по существу очевидного нарушения антидопинговых правил, включая право спортсмена запросить анализ пробы B, будет предложено РУСАДА в установленном порядке.

Решение о результатах сборной ОКР в командном турнире по фигурному катанию может быть принято ISU только после принятия окончательного решения по данному делу. Процедура, которая инициирована сейчас, касается только временного отстранения.

Учитывая, что судебный процесс по этому делу не завершен, ITA не предоставит никаких дополнительных комментариев. Любая дополнительная информация появится в форме публичного заявления».

Фото: REUTERS/Toby Melville; globallookpress.com/Li Yibo/XinHua, Sebastian Gollnow/dpa