«На эстафету нужно выйти только с мыслью о золоте. Если парни это поймут – все реально». Большунов горит перед главной гонкой Олимпиады

Взял серебро в личной гонке, но всеми мыслями в другой.

Александр Большунов пропустил спринт, чтобы лучше подготовиться к олимпийской «разделке» на 15 км. И этот ход почти сработал – наш лыжник всю дистанцию шел по времени лучшего классика современности Ииво Нисканена, но все же проиграл ему чуть больше 20 секунд.

Решающий отрыв финн заработал на втором кругу – между отсечками 7,5 и 10,5 км, когда за 3 км отрыв вырос с 11,4 до 28,8 секунды. Отыграть такой гандикап на финише было нереально.

Это признал и сам Большунов: «Ииво был сильнее, бежал чуть быстрее, чем я. Серебро – не так уж плохо, как минимум я боролся. Конечно, я настраивался на победу, но Ииво убежал в отрыв, я держал этот отрыв, надеясь на финиш, но на втором круге преимущество Ииво стало больше. Я его поздравляю, он молодец».

Большунов – тоже молодец. Он здорово бегает «разделку» на этапах Кубка мира, но на главных стартах с этой гонкой ему долго не везло. Год назад, на ЧМ-2021, он вообще лидировал, но устал и упустил даже бронзу.

В этот раз форма позволила додержать серебро, на которое покушался Йоханнес Клэбо. В микст-зону наш лыжник пришел в хорошем настроении. И начал сам – с шутки:

– Остались самые стойкие или самые разогретые?

– Нам нечем разогреваться, – отшутились коллеги.

– Да ладно рассказывайте, так долго бы тут стояли.

– У нас режим.

– До 12, хаха.

– По гонке. Больше довольны или все-таки расстроились?

– Ну как можно быть довольным? Был бы доволен, если бы все прошло по плану и выиграл золото. Тогда был бы на 110 процентов доволен.

– Семиков и Червоткин жаловались, что второй круг получился тяжелым – и главное отставание наши парни собрали именно там. Как твоя раскладка?

– Второй круг, само собой, тяжелее был. Высота, очень плотная трасса – одна из самых плотных, на которых я бегал. Вообще не испытывал иллюзий, что на втором круге будет легко.

– По сравнению со скиатлоном какое состояние?

– Состояние, в принципе, неплохое. Рабочее. Если бы еще 15 км коньком пробежали, то, возможно, бы догнал Ииво.

– Ты стал самым титулованным российским лыжником – уже 6 олимпийских медалей.

– Самым титулованным можно стать, когда золота будет побольше.

– Шесть олимпийских медалей, тем не менее.

– Шесть – не шесть, еще есть время и возможности добрать. Надеюсь, это не последние медали, буду стараться. Если бы было 5 золотых, тогда я бы уже расслабился...

– Что почувствовал, когда на дистанции стал отставать от Нисканена?

– Когда отрыв подрос, понял, что Ииво сегодня на высоте, и главная задача – удержать второе место. Трасса тяжелая, и я понимал, что на последних 2-4 километрах не отыграть 10-25 секунд.

– Ты пропустил спринт. С чем связано такое решение?

– Горы, здесь восстановление играет большую роль. Надеюсь, пропуск спринта даст положительный результат для следующих гонок – эстафеты, командного спринта, марафона.

– Ты уже был на стадионе, Нисканен финишировал раньше – слышал его победные крики, когда он понял: все, сегодня именно он чемпион?

– Нет, не слышал, но догадываюсь. Я в принципе и сам громко радуюсь – могу и пожестче, наверное. Понятны его эмоции, он к этому шел и упорно тренировался.

– По поводу эстафеты: у России хорошие шансы на золото. Какой этап ты готов взять? Может, даже последний?

– Не знаю, нужно поговорить с тренерами и каждым из ребят. Важно понять, кто что думает и как готов провести свой этап. Важно услышать спортсменов – есть спортсмены, которые в эстафете готовы бежать хорошо и за команду бороться, а есть те, кто еще до старта пробегает гонку и потом добегают, чтобы только медаль завоевать.

На эстафету нужно выходить только с мыслью о золоте – все шансы для этого есть. Если ребята это поймут, то все реально.

Обычно тренеры сами решают, но я бы хотел, чтобы каждого спортсмена спросили и он высказался, что нужно сделать, чтобы побороться за золото.

– Ты сам готов собрать парней и провести мини-собрание?

– Я готов – все-таки пора уже нормальные результаты показывать, а опять бежать и на финише бороться – надо начинать с первого этапа. Если каждый спортсмен выложится в эстафете на 100-110 процентов, то результат будет другим.

– Для золота тебе оптимально какой этап бежать?

– Не знаю – я же говорю, если каждый спортсмен выложится, то без разницы, какой этап бежать.

– У тебя есть в голове идеальный состав?

– Идеальный – интернациональный, хаха. Ииво побежит классику, хаха. Но давайте дождемся – завтра уже команда будет сформирована.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Лыжные гонки

Мужчины

15 км, классический стиль, раздельный старт

1. Ииво Нисканен (Финляндия) – 37.54,8

2. Александр Большунов (Россия) – 23,2

3. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 35,7

4. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 49,8

5. Алексей Червоткин (Россия) – 56,9

6. Пертту Хювяринен (Финляндия) – 1.05,4...

9. Илья Семиков (Россия) – 1.39,9...

13. Иван Якимушкин (Россия) – 1.57,8

Фото: REUTERS/Marko Djurica, Lindsey Wasson; РИА Новости/Павел Бедняков