Здорово, что Гончар вернулся в НХЛ. Жаль, что только к тому, с чего начинал семь лет назад

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Диковинная перетряска штаба в «Ванкувере» (Будро плакал, фанаты скандировали в его поддержку, но тренера все равно уволили) закончилась интересным аккордом: среди архитекторов нового клуба будет и наш Сергей Гончар.

Позиция – тренер по развитию защитников – по идее не предполагает работу на скамейке во время матча, но в паре канадских источников его называли ассистентом, так что подождем следующего матча «Кэнакс» и увидим; на сайте Eliteprospects Гончар указан далеко за пределами группы ассистентов, в матерой компании тренеров по развитию игроков «Ванкувера», вместе с братьями Сединами.

В НХЛ Гончар перебирается в качестве действующего тренера сборной России. Вместе с Сергеем Федоровым, Алексеем Кудашовым и Алексеем Жамновым он только что отработал на Кубке Первого канала, и новостей о разрыве контракта не было; этот же тренерский состав был и в Пекине-2022, и на прошлом КПК – самых противоречивых по качеству турнирах сборной за последние годы.

Про Гончара говорят как про идейного вдохновителя сборной России Жамнова и в том, как она выглядела, чувствуется очень профессиональная работа. Небольшая катастрофа в Пекине случилась с созиданием – на днях Ковальчук подтвердил каналу «Скользкий лед» наблюдения Жамнова: звезд КХЛ сильно затрясло, и их было не узнать.

«Смотришь на человека на тренировке в Новогорске – ну он летает, разрывает, забивает, обыгрывает, бросает. Приехали в Пекин, первая игра – он просто боится до шайбы дотронуться».

При этом по игре без шайбы и по игре чисто в защите – очевидная зона ответственности Гончара – вся эта дистанция пройдена очень качественно, в Пекине сборная защищалась на топ-уровне.

То, что Сергей возвращается к регулярной практике на топовом уровне – это безусловно хорошая новость.

Не очень хорошая – то, что он по сути возвращается на позицию, на которой находился в «Питтсбурге» 6 лет назад.

Гончар был тренером по развитию защитников в чемпионской команде – и потом стал ассистентом. И вместе с этим у «Питтсбурга» закончились чемпионства и начались вылеты в первом раунде – эту деталь в карьере Гончара ему еще много раз припомнят в комментариях на Sports.ru.

Как бы то ни было, у «Ванкувера» реальные проблемы и в том числе в защите – у «Кэнакс» 182 пропущенных шайбы, это самое дно НХЛ, 31-е место (хуже только «Анахайм»). У команды необычный подбор защитников – Хьюз-старший, Экман-Ларссон (который сплошное разочарование), Майерс, Бир, Дермотт – у которого есть потенциал, но в котором еще нужно разобраться, чтобы его раскрыть.

Работы в «Ванкувере» много вот прямо сейчас, это отличное место для реализации тренерских идей, и Гончар выглядит подходящей кандидатурой на попадание в штаб по спасению так любимой в России франшизы.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; canucksarmy.com