овечкин и седины
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Здорово, что Гончар вернулся в НХЛ. Жаль, что только к тому, с чего начинал семь лет назад

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Главная новость выходных.

Диковинная перетряска штаба в «Ванкувере» (Будро плакал, фанаты скандировали в его поддержку, но тренера все равно уволили) закончилась интересным аккордом: среди архитекторов нового клуба будет и наш Сергей Гончар.

Позиция – тренер по развитию защитников – по идее не предполагает работу на скамейке во время матча, но в паре канадских источников его называли ассистентом, так что подождем следующего матча «Кэнакс» и увидим; на сайте Eliteprospects Гончар указан далеко за пределами группы ассистентов, в матерой компании тренеров по развитию игроков «Ванкувера», вместе с братьями Сединами.

В НХЛ Гончар перебирается в качестве действующего тренера сборной России. Вместе с Сергеем Федоровым, Алексеем Кудашовым и Алексеем Жамновым он только что отработал на Кубке Первого канала, и новостей о разрыве контракта не было; этот же тренерский состав был и в Пекине-2022, и на прошлом КПК – самых противоречивых по качеству турнирах сборной за последние годы.

Про Гончара говорят как про идейного вдохновителя сборной России Жамнова и в том, как она выглядела, чувствуется очень профессиональная работа. Небольшая катастрофа в Пекине случилась с созиданием – на днях Ковальчук подтвердил каналу «Скользкий лед» наблюдения Жамнова: звезд КХЛ сильно затрясло, и их было не узнать.

«Смотришь на человека на тренировке в Новогорске – ну он летает, разрывает, забивает, обыгрывает, бросает. Приехали в Пекин, первая игра – он просто боится до шайбы дотронуться».

При этом по игре без шайбы и по игре чисто в защите – очевидная зона ответственности Гончара – вся эта дистанция пройдена очень качественно, в Пекине сборная защищалась на топ-уровне.

То, что Сергей возвращается к регулярной практике на топовом уровне – это безусловно хорошая новость.

Не очень хорошая – то, что он по сути возвращается на позицию, на которой находился в «Питтсбурге» 6 лет назад.

Гончар был тренером по развитию защитников в чемпионской команде – и потом стал ассистентом. И вместе с этим у «Питтсбурга» закончились чемпионства и начались вылеты в первом раунде – эту деталь в карьере Гончара ему еще много раз припомнят в комментариях на Sports.ru.

Как бы то ни было, у «Ванкувера» реальные проблемы и в том числе в защите – у «Кэнакс» 182 пропущенных шайбы, это самое дно НХЛ, 31-е место (хуже только «Анахайм»). У команды необычный подбор защитников – Хьюз-старший, Экман-Ларссон (который сплошное разочарование), Майерс, Бир, Дермотт – у которого есть потенциал, но в котором еще нужно разобраться, чтобы его раскрыть.

Работы в «Ванкувере» много вот прямо сейчас, это отличное место для реализации тренерских идей, и Гончар выглядит подходящей кандидатурой на попадание в штаб по спасению так любимой в России франшизы.

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; canucksarmy.com

15 комментариев

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Александр Невский
Гончар молодец , он отличный мужик и отличный будет тренер . Украинцев нельзя близко подпускать .
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Haman
Ответ TimGI86
Он говорил в интервью Николишину, что у него и до назначения в штаб сборной России были предложения из НХЛ и этим летом тоже были, он отказывал, так как локации неудобные, видимо Ванкувер более интересная локация нежели в предложениях, что были ранее
Что, собственно, и подтверждает то, о чем я сказал. Даже полностью провалившиеся в дебюте карьеры специалисты, как тот же Экинс в «Эдмонтоне» (сейчас он — главный тренер «Анахайма»), могут быть востребованы. НХЛ очень консервативная организация, попасть туда сложно, но если попал, то о тебе будут помнить и получить работу там будет попроще, чем тому, кто только пытается туда попасть.
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Rjcnbr
Я правильно понимаю что Гончар на удалёнке будет работать? Токкет сказал просто об этом в интервью
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gennah
Ответ TimGI86
Он говорил в интервью Николишину, что у него и до назначения в штаб сборной России были предложения из НХЛ и этим летом тоже были, он отказывал, так как локации неудобные, видимо Ванкувер более интересная локация нежели в предложениях, что были ранее
Конвиниентно, что у Гончара, Токкета, Рутерфорда и Альвина совпадают преференции по локациям.
+4
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Несусветный Папаша
Ответ vvl
Автор полный деллитант. Он просто не представляет, как устроены отношения и распределение функций в клубах НХЛ.
дИлетант.
+14
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TimGI86
Ответ Haman
Вообще в НХЛ довольно консервативный подход к назначению тренерских кадров. Пробиться туда сложно, но если ты пробился, в дальнейшем тебя будут брать на работу. Что в общем и подтверждает пример Гончара. Так вот он через Россию вернулся в НХЛ в казалось бы чужой ему «Ванкувер».
Он говорил в интервью Николишину, что у него и до назначения в штаб сборной России были предложения из НХЛ и этим летом тоже были, он отказывал, так как локации неудобные, видимо Ванкувер более интересная локация нежели в предложениях, что были ранее
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0
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maxoc
Наши люди в клубах НХЛ редкость, поэтому это всегда здорово
+6
0
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vvl
Комментарий скрыт
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Olenyuksi
А что был кубок 1 го канала? Я что то и не заметил...
+2
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Mohnatiy
В этом сезоне пить "Боржоми" уже поздно - печень отвалилась.
+4
0
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Wekil
У Кэнакс еще и основной вратарь травмирован, уже довольно долго. Хотя в начале сезона и он не выручал. Вообще не такая уж и слабая оборона у Ванкувера, у Питтсбурга чемпионских сезонов разве была такая уж звездная по именам оборона? С Летангом во главе...
Хуже, чем при Будро уж точно не будет, ему пора на пенсию, увы(
0
-2
-2
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Haman
Вообще в НХЛ довольно консервативный подход к назначению тренерских кадров. Пробиться туда сложно, но если ты пробился, в дальнейшем тебя будут брать на работу. Что в общем и подтверждает пример Гончара. Так вот он через Россию вернулся в НХЛ в казалось бы чужой ему «Ванкувер».
+10
0
+10
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Владимир Самсонов
Гончару успехов, но не верю, что Ванкувер попадёт в плей-офф.
+7
-1
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Ильнур Хасанов
Патриот страны.
+1
-7
-6
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Двестик Двестик
С лудоманом на посту главного тренера Ванкуверу ничего хорошего не светит, хоть с Гончаром, хоть без.
+2
-1
+1
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