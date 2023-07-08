Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о лишениях, которые довелось ей испытать во время профессиональной карьеры.

«Я была подготовленной к Олимпийским играм, потому что это был мой третий взрослый сезон. Ответственность росла постепенно. Не было резких взлетов и падений. Я знала себя, свой организм, как мне готовиться, как настраиваться. Тогда я почти ничего не ела. Мне казалось, чем меньше я ем, тем лучше буду тренироваться. Сейчас я начинаю понимать, что нужны силы и как надо есть.

Все было спокойно. Слушала Imagine Dragons - у них очень мотивирующие песни. Там каждый день у меня был как по полочкам. Если брать дни выступлений, то у меня все было по плану, ничего не выбивалось.

На тренировках я собранная, а в жизни более рассеянная. Я как-то не так посмотрела расписание автобусов, чуть-чуть опоздала. В итоге стояла и ждала следующий. Приехала я за 40 минут до выхода на лед, а обычно приезжаю за час. В итоге разминка у меня сократилась раза в два. Я делала вид, что все нормально. Пришла и уверенно начала разминаться, будто так и должно быть», - сказала Анна Щербакова.