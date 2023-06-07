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Шок дня😲: бывший игрок НФЛ сбросил 40 кг – он 40 дней сидел на одной воде🎥

Расселл Окунг
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Бывший атакующий игрок НФЛ Рассел Окунг поделился в социальных сетях своей физической трансформацией. Он весил более 140 кг и потерял больше 40 кг. Как ему это удалось – все просто... Он не ел 40 дней!

«Я прошел путь футболиста НФЛ весом более 140 кг до потери 40 кг  – это было нереально! Новый я, новая глава… Вопрос номер один, который я постоянно слышу: «Как ты это сделал?». Ответ: Я голодал 40 дней, не употребляя ничего, кроме воды», — объяснил спортсмен в Twitter.

«Да, вы все правильно прочитали. Опыт был настолько полезным, что я собираюсь повторить его снова», — написал он.

Окунг также опубликовал видео, в котором объяснил, почему решил так жестко себя ограничить.

«У меня был переходный период. Я посвятил свою жизнь спорту... 30 лет пытался быть лучшим... Трофеи, награды, я хотел всего этого... Но вскоре я понял, что это все пустое. Это не имело значения. У меня не было отношений с моей женой, с моими детьми... Я даже не знал, кто я такой. Поэтому я молился, просил направить меня. И в один момент я понял, что есть один ответ: голодание...Только вода. И я это сделал», – сказал он.

Рассел Окунг играл в течение шести сезонов за «Сиэтл Сихокс», где выиграл Суперкубок в 2013 году, победив «Денвер Бронкос».

Окунг покинул «Сихокс» в 2016 году, чтобы играть за «Бронкос». Год спустя он подписал контракт с «Чарджерс», где играл следующие три сезона. Его последней командой в НФЛ была «Каролина Пантерз». Затем, в 2021 году, он объявил о завершении карьеры.

 

1 комментарий

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Бывший игрок Челси испытал на себе гамбургерный вариант этой диеты, результаты не менее впечатляющие.
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