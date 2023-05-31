День, который лучше забыть. Но не получится.

Легенда бокса Флойд Мейвезер-младший умеет не только больше всех зарабатывать, но и больше всех тратить.

Оказывается, что американскому чемпиону принадлежит одна из пяти крупнейших зарегистрированных спортивных ставок.

Известно, что Money любит делать гигантские ставки на такие виды спорта, как бокс и НФЛ.

Подойдем чуть-чуть издалека.

5) Чарльз Баркли. Ставка на Супербоул 2002 года - £647 тысяч на победу «Нью-Ингленд Пэтриотс».

Ставка сыграла, но не факт, что это хорошо. У экс-звезды НБА начались проблемы с контролем азарта, что привело к потере нескольких миллионов долларов. К счастью, Баркли сумел завязать.

4) Аноним. Ставка на Супербоул 2018 года - £1,2 млн на победу «Филадельфии Иглз».

Четвертая по величине зарегистрированная спортивная ставка поступила из анонимного источника.

Что ж - ставка сыграла.

3) Дэйв «Вегас» Онча. Ставка на бейсбол, 2015 год - £2 млн на победу «Канзас-Сити Роялс».

Самый известный консультант по спортивным ставкам не мог пройти мимо такого рейтинга.

Ставка сыграла, чему Дэйв был несказанно рад. Победа аутсайдеров не только принесла ему выигрыш, но и дала резкий скачок популярности, что принесло ему рост дохода в долгосрочной перспективе.

2) Билли Уолтерс. Ставка на Супербоул 2010 года - £2,8 млн на победу «Нью-Орлеан Сэйнтс».

Вторая по величине ставка на спорт была сделана другой известной фигурой в мире азарта - Билли Уолтерсом.

Сообщается, что он поставил £2,8 млн на «Нью-Орлеан Сэйнтс». И снова - ставка сыграла.

1) Флойд Мейвезер. Ставка на Супербоул 2014 года - £8 млн на победу «Денвер Бронкос».

Самая крупная официально зарегистрированная спортивная ставка всех времен - это еще одна ставка на Супербоул. Кто же еще ее мог сделать?

Вряд ли кто-то поставит больше в ближайшее время, но самое интересное - Флойд проиграл. В том матче победил «Сиэтл Сихокс», что означает крепкий удар по карману Мейвезера и второе день рождение букмекерской конторы, которая приняла эту ставку.