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Гран-при Формулы 1 в Монако🤩: гонка или светский раут?

Гран-при Монако
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Гран-при Формулы 1 в Монако — это не только гонка, но и яркое событие, на которое съезжаются знаменитости со всего мира. Гран-при Монако 2023 года не стал исключением.

Поп-дива Кайли Миноуг не могла пропустить Гран-при Монако. Австралийская певица привлекла к себе всеобщее внимание, когда  прибыла на мероприятие.

Известный своей ролью Человека-паука в кинематографической вселенной Marvel, Том Холланд тоже был замечен на Гран-при Монако.

Молодой британец не только насладился гонками, но и пообщался с Неймаром, также посетившим событие.

Бывшая чемпионка по теннису Мария Шарапова не смогла устоять перед очарованием Гран-при Монако. Русская красавица привлекла всеобщее внимание на мероприятии и вручила трофей Максу Ферстаппену.

Оскароносная пара Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас была среди знаменитостей, украсивших Гран-при F1 Monaco 2023 года.

Любимец женщин Орландо Блум известен своей любовью к адреналину, поэтому проникся атмосферой престижной гонки и насладился компанией других знаменитостей.

Товарищ Неймара по «ПСЖ» Марко Верратти был замечен в компании супруги.

В числе самых красивых гостей мероприятия была и топ-модель Алесандра Амброзио.

 

 

 

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