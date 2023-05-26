В список самых богатых игроков в истории НБА в основном входят спортсмены, которые заработали много денег на своих контрактах в лиге. Однако есть несколько исключений. Вот топ-5 самых богатых игроков в истории НБА по состоянию на май 2023 года.

Винни Джонсон (500 млн $)

Винни Джонсон не совсем известное имя для фанатов НБА. Он провел в лиге 13 лет, набирая в среднем 12,0 очков, выступал за «Детройт».

После выхода на пенсию Джонсон основал The Piston Group, поставляющую автозапчасти и работающую с крупнейшими автокомпаниями, в частности Ford Motor Company и General Motors. Постепенно деятельность Piston Automotive распространилась из Детройта на соседние штаты. Ежегодная прибыльThe Piston Group, составляет 3 млрд долларов.

The Piston Group начал заниматься аутсорсингом для автогигантов – у компании десятки заводов, на которых собираются автозапчасти. Винни Джонсон является управляющим всего этого предприятия и его доход оценивается в 400-600 млн долларов.

Джуниор Бриджман (600 млн $)

Джуниор Бриджмен — еще один игрок, который не пользовался особой популярностью и почти всю карьеру выходил со скамейки «Милуоки».

Еще будучи игроком, он вложил часть дохода во франшизу ресторана быстрого питания Wendy's, резко увеличив свое состояние. После завершения карьеры Бриджмен сосредоточился на бизнесе: к 2016 году число закусочных Wendy’s достигло уже 195, в число ресторанов Chilli’s – 120 по всей стране. Семь лет назад, он и продал свою долю за 400 млн долларов. Сейчас Bridgeman Foods поставляет бутылки для компании «Кока-кола».

Мэджик Джонсон (от 620 млн до 1 млрд $)

Мэджик Джонсон не только одним из лучших разыгрывающих, он также является одним из самых богатых игроков в истории НБА. Он заработал всего 39,3 миллиона долларов на своих контрактах, но его многочисленные деловые сделки в основном были прибыльными.

Джонсон создал состояние на сотрудничестве с известными брендами: построил сеть кинотеатров вместе с Sony, создал сеть кофеен вместе со Starbucks и сеть ресторанов вместе с T.G.I Friday’s и Burger King, основал сеть фитнесов вместе с 24 Hour Fitness, запустил сеть аттракционов Marvel Experience и телевизионный канал Aspire и вложился в компанию, занимающуюся недвижимостью Canyon Capital Realty Advisors.

Леброн Джеймс (1 млрд $)

Леброн Джеймс — еще один игрок, который входит в число самых богатых в истории НБА. Суперзвезда «Лос-Анджелес Лейкерс» стал единственным действующим игроком- миллиардером, что очень впечатляет.

За карьеру же Джеймс действительно заработал больше 1,2 миллиарда. Основной источник богатства – это спонсорские соглашения. В частности, по словам доверенного Леброна Маверика Картера, игрок подписал с Nike пожизненный контракт на миллиард долларов.

Помимо спонсорства, доход Леброну приносят:

Контракта с «Лейкерс» (рассчитан до 2025 года), на нем Леброн заработает в общей сумме 532 млн. - это абсолютный рекорд в НБА.

Собственный клуб – ему принадлежит пакет акций Fenway Sports Group, владеющей «Ливерпулем» (он приобрел его за 6,5 млн долларов, теперь доля оценивается в 90 млн долларов).

Киноиндустрия: созданная Леброном компания SpringHill оценивается в 300 млн долларов.

Инвестиции: например, наушники Beats by Dre и сеть пиццерий Blaze Pizza принесли ему порядка 60 млн долларов.

Майкл Джордан (2,2 млрд $)

Майкл Джордан не только величайший баскетболист всех времен, но и самый богатый.

Главным активом Джордана сегодня является «Шарлотт». Кроме того, ему принадлежат команда NASCAR и акции «Майами Марлинс». Из неспортивных – дилерский центр в Северной Каролине и сеть ресторанов Cornerstone Restaurant Group,.

Основной источник состояния Джордана – сотрудничество с Nike. Благодаря ему уже с середины 90-х Джордан получал по 30-40 млн, которые постепенно превращались в 150-200 млн.

За все это время спонсорские контракты (также с Coca-Cola, McDonald’s, Wheaties, Chevrolet, Hanes, Gatorade и Upper Deck) принесли самому популярному спортсмену США 1,8 млрд долларов.