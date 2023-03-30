Скандальный блогер Эндрю Тейт вышел из тюрьмы.

Тейт и его брат провели несколько месяцев в бухарестской тюрьме из-за подозрения в торговле людьми и организованной преступности. Вместо тюремного заключения они будут помещены под домашний арест, как сообщают местные информационные агентства.

После освобождения Эндрю опубликовал в Твиттере видео, где он многозначительно ходит вперед-назад, держа сигару во рту. Бывший кикбоксер выглядит совершенно не так, как несколько месяцев назад. Он стал более атлетичным и отрастил волосы.

Поклонники отреагировали на видео Эндрю Тейта, выразив удивление его физической формой, а также заметив одну странную вещь...

💭 «Ты был в тюрьме?».

💭 «Он, вероятно, ходит по размеру своей камеры».

💭 «Он вот-вот станет в 10 раз успешнее».

💭 «Походка... это был размер камеры?».

💭 «Выглядишь, как волк».

💭 «Мне было бы страшно, если бы я был тем человеком, который посадил его в тюрьму».