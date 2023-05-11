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«Надеюсь, он простил меня»: Сунесс рассказал, за что ему пришлось извиняться перед Милнером

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Бывший игрок и тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс пересекся с Джеймсом Милнером почти 20 лет назад, и это было не на «Энфилде».

В сентябре 2004 года Сунесс стал менеджером «Ньюкасла» с подростком Милнером в команде. Между ними не совсем сложилось, так как следующим летом Милнеру разрешили присоединиться к «Астон Вилле» в арендe.

Теперь Сунесс сожалеет о том, как он обращался с игроком, и признает, что не мог представить себе успех, которого Милнер добьется позже в своей карьере, включая период в «Ливерпуле».

«В «Ньюкасле» я знал его еще мальчишкой», — написал Сунесс в своей колонке в Daily Mail.

«Он превратился в профессионала, в раздевалке он на десять баллов из десяти.

Он был расстроен из-за меня много лет назад в «Ньюкасле», когда я сказал: «Вы не выиграете лигу с Джеймсом Милнерсом», и он воспринял это как высказывание о том, что он недостаточно хорош.

Я пытался сказать, что нам нужны мужчины. Ему тогда было всего 19 лет. Я извинился перед ним за это, надеюсь, что он простил меня".

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