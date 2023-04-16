14 комментариев

А «Барса» поджидает...

Переговоры по контракту Лионеля Месси с «ПСЖ» завершились, и дело не в том, что стороны достигли договоренности.

Крупнейшее издание французской столицы Le Parisien заявляет, что клуб и Лео готовы расстаться летом, потому что обе стороны даже и близко не договорились об условиях контракта. Теперь они намерены разойтись летом, и аргентинец может вернуться в «Барселону».

«ПСЖ» хотел сохранить Месси в клубе и вел с ним переговоры с тех пор, как в январе победитель чемпионата мира по футболу вернулся из Катара. Однако им не удалось прийти к пониманию, поскольку клубу нужно, чтобы Лионель снизил свою заработную плату из-за проблем с ФФП.

«Барселона» же, напротив, достигла большого прогресса в переговорах, многие СМИ сообщают, что Лео открыт к идее возвращения, если каталонцы найдут способ договориться с Ла Лигой и вписаться в финансовые ограничения.

Вероятно, парижане вновь попробуют договориться нападающим, но вряд ли им удастся добиться другого результата.