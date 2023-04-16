14 комментариев

Переговоры Лионеля Месси с «ПСЖ» завершились. Однако стороны не достигли каких-либо договоренностей ❌
А «Барса» поджидает...
Переговоры по контракту Лионеля Месси с «ПСЖ» завершились, и дело не в том, что стороны достигли договоренности.
Крупнейшее издание французской столицы Le Parisien заявляет, что клуб и Лео готовы расстаться летом, потому что обе стороны даже и близко не договорились об условиях контракта. Теперь они намерены разойтись летом, и аргентинец может вернуться в «Барселону».
«ПСЖ» хотел сохранить Месси в клубе и вел с ним переговоры с тех пор, как в январе победитель чемпионата мира по футболу вернулся из Катара. Однако им не удалось прийти к пониманию, поскольку клубу нужно, чтобы Лионель снизил свою заработную плату из-за проблем с ФФП.
«Барселона» же, напротив, достигла большого прогресса в переговорах, многие СМИ сообщают, что Лео открыт к идее возвращения, если каталонцы найдут способ договориться с Ла Лигой и вписаться в финансовые ограничения.
Вероятно, парижане вновь попробуют договориться нападающим, но вряд ли им удастся добиться другого результата.
Ты не "Философ"!
ты идиот!!!
пусэжу не возьмёт лч ближайшие 527 лет
Они все эгоисты по этому они не сможет выиграт лч
Там пуст играет баппе как детский сад.