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Переговоры Лионеля Месси с «ПСЖ» завершились. Однако стороны не достигли каких-либо договоренностей ❌

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А «Барса» поджидает...

Переговоры по контракту Лионеля Месси с «ПСЖ» завершились, и дело не в том, что стороны достигли договоренности.

Крупнейшее издание французской столицы Le Parisien заявляет, что клуб и Лео готовы расстаться летом, потому что обе стороны даже и близко не договорились об условиях контракта. Теперь они намерены разойтись летом, и аргентинец может вернуться в «Барселону».

«ПСЖ» хотел сохранить Месси в клубе и вел с ним переговоры с тех пор, как в январе победитель чемпионата мира по футболу вернулся из Катара. Однако им не удалось прийти к пониманию, поскольку клубу нужно, чтобы Лионель снизил свою заработную плату из-за проблем с ФФП.

«Барселона» же, напротив, достигла большого прогресса в переговорах, многие СМИ сообщают, что Лео открыт к идее возвращения, если каталонцы найдут способ договориться с Ла Лигой и вписаться в финансовые ограничения.

Вероятно, парижане вновь попробуют договориться нападающим, но вряд ли им удастся добиться другого результата.

14 комментариев

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Makiavelli 1983
Ответ Философ Востока
Отлично. Ждём в следующем году ЛЧ у парижан, ведь Месси это проблема 😏🤡
Называть Месси, проблемой??? 🤪
Ты не "Философ"!
ты идиот!!!
+26
-3
+23
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Arkadios Avgitidis
Ответ Философ Востока
Отлично. Ждём в следующем году ЛЧ у парижан, ведь Месси это проблема 😏🤡
ждите каждый год ! да будет так!
пусэжу не возьмёт лч ближайшие 527 лет
+11
-1
+10
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кто-то
Ну вот и всё! Кто захочет остаться в клубе, когда болельщики ненавидят его просто за то, что он - чемпион мира
+8
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+8
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Философ Востока
Ответ Makiavelli 1983
Называть Месси, проблемой??? 🤪 Ты не "Философ"! ты идиот!!!
Каким же нужно быть недалеким, чтобы не понять что это сарказм 🤦‍♂️
+5
0
+5
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Vinnipukh Vinni
Ответ DEEP_MIND
Продажный игрок. У кого есть бабло больше, больше шансов иметь Лео в команде. Только бизнес ничего личного
Ну да, Барселона наверняка больше, чем ПСЖ предлагает.
+2
0
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Философ Востока
Отлично. Ждём в следующем году ЛЧ у парижан, ведь Месси это проблема 😏🤡
+6
-5
+1
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Игорь Климов
Ответ кто-то
Ну вот и всё! Кто захочет остаться в клубе, когда болельщики ненавидят его просто за то, что он - чемпион мира
Да, они не могут Лео Месси этого простить!
+3
-2
+1
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Александр Савичев
Как же у других то клубов без Месси всё получается? И только ФК рычаг нужен престарелый пешеход, чтобы побеждать. 🤣
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MEKEN IBRAGIMOV
Парижане не дали свободу Месси
Они все эгоисты по этому они не сможет выиграт лч
Там пуст играет баппе как детский сад.
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Messi GOAT
Ответ Философ Востока
Каким же нужно быть недалеким, чтобы не понять что это сарказм 🤦‍♂️
ахахахаххаах забайтил зато))
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Fair Bool
Ответ Messi GOAT
ахахахаххаах забайтил зато))
Пацаны вы как?
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Vinnipukh Vinni
Ответ Real_v_dushe
Котировки ПСЖ в ЛЧ 2023/2024 резко подросли, осталось избавиться от покериста.
И тогда Руис с Солером сразу всех порвут и привезут в Париж долгожданный кубок ЛЧ. А сейчас им Месси не даёт блистать.
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