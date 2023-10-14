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Гвардиола очень хотел Беллингема. Пеп даже провел с ним трехчасовую беседу, но Джуд выбрал «Мадрид»

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Почти год футбольный мир был свидетелем ожесточенной борьбы за одного из самых ярких молодых талантов в мире – Джуда Беллингема. Главными претендентами на его приобретение были мадридский «Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Как сообщает Хесус Гальего из Cadena SER, Пеп Гвардиола даже провел трехчасовую беседу с полузащитником, пытаясь склонить его к переходу на «Этихад».

Однако Джуд следовал своему сердцу и перешел в «Мадрид». Пока сложно сказать, что Беллингем ошибся.

С тех пор, как он Джуд надел белую футболку, он записал на свой счет десять мячей и три голевые передачи в первых десяти матчах за клуб.

Guardiola irrumpe en el 'caso Bellingham' - AS.com

Трудно даже представить эти цифры!

1 комментарий

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Бехзод Арипов
Вот так бывает когда играешь со всей душой и желанием в клубе своей мечты
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