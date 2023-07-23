«Реал» сыграет с «Миланом» в первом товарищеском матче американского тура.

По данным Marca, Анчелотти готовит «тактическую революцию». Учитывая, что у него много полузащитников мирового класса с подписанием Гюлера и Беллингема, итальянец хочет перейти на схему 4-4-2, которую он усовершенствовал во время своего пребывания в «Милане» в 2000-х.

Интересное совпадение, что первая возможность Карлетто попробовать эту систему появляется, когда он встречается с «Россонери».

Вот как будет выглядеть состав «Реала» против «Милана» судя по тренировкам команды.