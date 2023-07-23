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Как «Реал» может сыграть против «Милана»? Анчелотти готовит «тактическую революцию»

Карло Анчелотти Карло Анчелотти
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«Реал» сыграет с «Миланом» в первом товарищеском матче американского тура. 

По данным Marca, Анчелотти готовит «тактическую революцию». Учитывая, что у него много полузащитников мирового класса с подписанием Гюлера и Беллингема, итальянец хочет перейти на схему 4-4-2, которую он усовершенствовал во время своего пребывания в «Милане» в 2000-х.

Интересное совпадение, что первая возможность Карлетто попробовать эту систему появляется, когда он встречается с «Россонери».

Вот как будет выглядеть состав «Реала» против «Милана» судя по тренировкам команды. 

 

2 комментария

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Антон Орехов
Идеальный нападающий для Реала ваши мнения?
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Геннадий Чеботарев
автор кцрнул что то? какая тактическая революция может быть от анчелоти? ))) Он живёт отдельно от Реала,своей жизнью. Реал купил две десятки ,а анчелоти ныл о Кейне,и сейчас продолжает выискивать 9)))) Он на тренировках ставил Арду играть пв и какая тут революция????)))))) 4-3-3 и ни как иначе.
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