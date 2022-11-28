«Реал» видит в аргентинце Энцо Фернандесе альтернативу Джуду Беллингему

«Реал Мадрид» присматривается к полузащитнику «Бенфики» Энцо Фернандесу. По информации издания Marca, клуб может подписать футболиста будущим летом.

«Сливочные» выбрали Фернандеса, как достойную альтернативу Джуду Беллингему. Англичанин остается приоритетом для «Реала», но необходимы и запасные варианты.

Сообщается, что в контракте аргентинца с португальским клубом прописана сумма отступных в 120 млн евро, но в ходе переговоров «Бенфика» может снизить цену.

Конкуренцию «Реалу» в борьбе за футболиста составит «Барселона» - каталонцы тоже интересуются полузащитником.

Энцо забил свой первый гол на чемпионате мира в прошедшем матче Аргентины с Мексикой и помог своей команде одержать победу 2:0.

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