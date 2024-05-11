«Он точно говорил «Хочу просто играть в футбол?» Фанаты засняли антифэйр-плей Винисиуса против «Баварии»

По «Реал Мадрид»-ТВ этого не покажут.

В ответном матче с «Баварией» Винисиус тянул время во время аута. Йозуа Киммих подал мяч игроку «Реала», но бразилец пропустил его. А затем посмотрел на немца, вероятно, не дождавшись, что оппонент положит ему мяч в руку.

Киммих поднял мяч и прислонил его к груди Винисиуса.

Но Вини «случайно» обронил, задев ногой так, что тот отлетел в сторону.

💭 : «Этого парня будут ненавидеть всю его карьеру».

💭 : «Спасибо Киммиху за то, что не потерял самообладание».

💭 : «Винисиус точно говорил «Я просто хочу играть в футбол?».