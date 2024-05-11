Трио вратарей «Мадрида» побило рекорд Ла Лиги. Повторить его будет непросто

Сегодня «Мадрид» обыграл со счетом 4:0 «Гранаду», которая лишилась шансов на то, что бы остаться в Ла Лиге. Следующий сезон команда начнет во втором дивизионе.

По подсчетом Opta, эта игра стала девятнадцатой в сезон, в котором вратари «сливочных» оставили ворота в неприкосновенности. Десять «сухарей» на счету Лунина, семь − Кепы, а еще два − Куртуа.

Это лучший показатель за всю историю Ла Лиги и повторение того, что было в сезонах-1986/87 и 1987/88.

У «Мадрида» в Ла Лиге сезона-2023/24 осталось три матча − «Бетис», «Вильярреал» и «Алавес». Велика вероятность, что число сухих матчей будет двадцать или даже более.