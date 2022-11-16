«Реал» стал клубом года по версии Globe Soccer Awards. А какие еще награды забрал «Мадрид»?

Сегодня в Дубае прошла премия Globe Soccer Awards, мадридский «Реал» по итогам голосования был назван лучшим клубом года. «Сливочные» среди прочих обошли «Рому», «Сити», «ПСЖ» и «Ливерпуль».

Но на этом «королевский клуб» не остановился.

Карло Анчелотти был признан тренером года, а Флорентино Перес получил награду лучшего президента.

Карим Бензема, который уже может похвастаться «Золотым мячом», забрал награду лучшего игрока года. Посмотрите, как эффектно выглядит Бурдж-Халифа с изображением француза:

Но и это еще не все заслуги «Мадрида»: Джуни Калафат стал скаутом года, награду также получил Хосе Анхель Санчес.

Действительно, королевский клуб.