Настоящий универсал: осталось только три позиции, где еще не играл Феде Вальверде

Феде Вальверде – универсальный игрок «Реала»: помимо голкипера есть только две позиции, на которых он никогда не играл.

Сейчас уругваец – правый вингер Карло Анчелотти, но он также был задействован в полузащите как опорник, центральный и атакующий полузащитник – ему комфортно на этих позициях.

Выступая за «Кастилью» Феде пробовал себя в качестве левого вингера, правого и даже центрального защитника, сообщает АВС.

Таким образом, единственные позиции, где еще не играл Вальверде – это левый защитник, центральный нападающий и вратарь, но ситуации бывают разные и, возможно, у уругвайца будет шанс попробовать себя в новой роли.

25-летний футболист ударно начал сезон: на его счету уже 4 гола и 2 ассиста в первых девяти матчах команды.