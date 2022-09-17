«Завтра мы проведем матч на высоком уровне». Давид Алаба готов к дерби

Давид Алаба в интервью для телевидения клуба говорил о предстоящем дерби с «Атлетико».

О дерби

«Этот матч будет особенным и сложным. «Атлетико» - отличная команда, они очень хороши на своем стадионе. Дерби – это всегда важное событие: два сильных соперника будут противостоять друг другу, мы уже ждем не дождемся начала матча. Мы очень благодарны нашим болельщикам за поддержку, завтра мы проведем матч на высоком уровне».

О начале сезона для «Мадрида»

«Мы хорошо начали и должны продолжать в том же духе, чтобы достичь всех наших целей. Мы не смотрим назад – только вперед. У нас отличная тренировочная база, где мы много работаем, чтобы быть в хорошей форме».

О себе

«Я в порядке, хочу помогать команде и много работать каждый день, чтобы показать лучшее, на что я способен».

О тренировках

«Мы работаем все вместе: от нападающих до защитников. В прошлом сезоне мы показывали хорошую игру и сейчас должны работать так же, чтобы добиться аналогичных результатов».

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