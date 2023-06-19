Может стать свободным агентом.

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов отреагировал на информацию о возможном переходе защитника Мацея Рыбуса в казанский клуб.

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заинтересован в подписании защитника. С высокой долей вероятности игрок получит контракт по схеме 1+1.

«Мы работаем в направлении Рыбуса. Сроки комментировать не буду. Со «Спартаком» не общались, у игрока есть агент. Рыбус расторгает контракт и переходит свободным агентом? Наверное», — сказал Сафонов.

Источник: sport-express.ru