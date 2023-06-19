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Спортивный директор «Рубина»: «Работаем в направлении Рыбуса. Со «Спартаком» не общались»

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Эдуард Сафонов
Футбол Футбол

Может стать свободным агентом.

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов отреагировал на информацию о возможном переходе защитника Мацея Рыбуса в казанский клуб.

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заинтересован в подписании защитника. С высокой долей вероятности игрок получит контракт по схеме 1+1.

«Мы работаем в направлении Рыбуса. Сроки комментировать не буду. Со «Спартаком» не общались, у игрока есть агент. Рыбус расторгает контракт и переходит свободным агентом? Наверное», — сказал Сафонов.

Источник: sport-express.ru

1 комментарий

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Faust Doc
И рыба и мясо!
Гы гы гы
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