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Игорь Ледяхов: «Локомотив» сделает сегодня все, чтобы победить»

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Экс-футболист «Спартака» Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от второго матча 1/4 финала Кубка России «Спартак» − «Локомотив».

– «Спартак» в первой игре победил и достаточно убедительно выглядел, — сказал Ледяхов. — До начала встречи шансы 50 на 50.

Первый тайм в первом матче остался за «Спартаком», а второй за «Локомотивом». У «Спартака» есть преимущество в один мяч, но надо постараться, чтобы оно осталось. «Локомотив» сделает все для победы.

– Погода сегодня снова сыграет решающую роль?

– В первой игре качество поля было достаточно неплохим. На «Открытие Арене» газон еще лучше. Думаю, сегодня погода не будет играть решающую роль.

Дерби состоится сегодня, 27 февраля, на «Открытие Арене». В первом матче «Спартак» одержал победу с минимальным счетом 1:0.

Источник: «РБ Спорт»

2 комментария

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Ильдар Фарукшин
Игорек, со всем уважением, но не в ту сторону запел
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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Сделает всё но не победит
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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