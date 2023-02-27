Экс-футболист «Спартака» Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от второго матча 1/4 финала Кубка России «Спартак» − «Локомотив».

– «Спартак» в первой игре победил и достаточно убедительно выглядел, — сказал Ледяхов. — До начала встречи шансы 50 на 50.

Первый тайм в первом матче остался за «Спартаком», а второй за «Локомотивом». У «Спартака» есть преимущество в один мяч, но надо постараться, чтобы оно осталось. «Локомотив» сделает все для победы.

– Погода сегодня снова сыграет решающую роль?

– В первой игре качество поля было достаточно неплохим. На «Открытие Арене» газон еще лучше. Думаю, сегодня погода не будет играть решающую роль.

Дерби состоится сегодня, 27 февраля, на «Открытие Арене». В первом матче «Спартак» одержал победу с минимальным счетом 1:0.

Источник: «РБ Спорт»