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Журналист из Базеля рассказал, почему новичок «Спартака» Тавареш не остался в Швейцарии

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Журналист из Базеля Андреас Бонем рассказал, почему новичок «Спартака» Томаш Тавареш не продолжил карьеру в «Базеле».

- Тавареш был хорош в «Базеле», клуб даже думал его выкупить, но случилась серьезная травма. Я слышал, что «Базель» был заинтересован в нем, но «Бенфика» не стала снижать цену на него. Это странно, футболист получил действительно серьезную травму и мы видим, что он не играл после возвращения в Португалию. «Базель» считает деньги, если бы Тавареша и, например, Федора Чалова можно было бы взять за адекватные деньги, клуб бы их подписал, но за них просили слишком много.

- Был ли шанс, что Тавареш мог оказаться в «Базеле» зимой?

- Нет, клуб уже не рассматривал его, даже если бы «Бенфика» запросила меньше, чем летом. Его история в «Базеле» завершена. Ничего страшного, в «Спартаке» его ждет тренер, который в него верил и должен помочь вернуть ему уверенность в своих силах. Абаскаль очень ценил Тавареша в их период в «Базеле».

- Как вы думаете, мог ли в теории Абаскаль попросить приобрести кого-то еще из тех, с кем он работал в «Базеле»?

- Сомневаюсь, что игроки «Базеля» сейчас могут покинуть команду ради игры в чемпионате России. Что же касается тех, кто ушел из команды, когда ушел Абаскаль, то я также не могу назвать кого-то, кого Абаскаль мог бы захотеть переманить к себе.

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10 комментариев

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semenoffp3trok
Ответ Ленид Вилькин
Но с другой стороны,много футболистов с проблемными,, крестами,,(Фалькао,Ибрагимович,Доброе и др)которые успешно продолжили свои выступления после лечения.Давайте доверимся чуйке Абаскаля.Да и Тавареш успешно прошел медосмотр в Спартак,а врачи ведь и специалисты как по травмам так и по их последствиям.А так Тавареш имеет хорошие профессиональные качества...
так и у нас Жиго, Зобнин, Джикия, Понсе вроде, Селихов с ахиллом, два считай года пропустил
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semenoffp3trok
Ответ Александр Баранов
Забудь
бабки не мои, за Державу, т.е. за Спартак обидно, крутая замена Промесу Карере подъехала тогда
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semenoffp3trok
Ответ mnogokotin-
федаун 20 лет фигню творил
он в тотал клаб манагер в реале играл,хорошо хоть состав сам не выставлял))
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semenoffp3trok
Ответ Александр Иванов
Да забудь. Там арендами чутка отбили.
да забыл, бабки не мои, но если продолжим, покупка Понсе и Ларссона еще была экономически оправдана, их брали за смешные деньги, просто Ларссона надо было продать, когда его купить хотели перед евро, да даже Крал на бумаге вполне себе нормальная покупка, правда с переплатой, единственное что совсем плюшевый и кроме как в славии играть нигде не может, но вот Тиль, он конечно не Роша, и даже за какие-то деньги ушел, но купить за такое бабло, не знаю, чистая авантюра
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Ленид Вилькин
Но с другой стороны,много футболистов с проблемными,, крестами,,(Фалькао,Ибрагимович,Доброе и др)которые успешно продолжили свои выступления после лечения.Давайте доверимся чуйке Абаскаля.Да и Тавареш успешно прошел медосмотр в Спартак,а врачи ведь и специалисты как по травмам так и по их последствиям.А так Тавареш имеет хорошие профессиональные качества...
+1
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+1
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mnogokotin-
Ответ semenoffp3trok
Ну с Таварешем пока ничего неясно, да и деньги за него смешные отдали, вот мне бы очень хотелось чтобы кто-то ответил за Рошу
федаун 20 лет фигню творил
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Александр Иванов
Ответ semenoffp3trok
Ну с Таварешем пока ничего неясно, да и деньги за него смешные отдали, вот мне бы очень хотелось чтобы кто-то ответил за Рошу
Да забудь. Там арендами чутка отбили.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Баранов
Ответ semenoffp3trok
Ну с Таварешем пока ничего неясно, да и деньги за него смешные отдали, вот мне бы очень хотелось чтобы кто-то ответил за Рошу
Забудь
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+2
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semenoffp3trok
Ответ Ленид Вилькин
В случае чего, Абаскаль ответит за Тавареща 😀
Ну с Таварешем пока ничего неясно, да и деньги за него смешные отдали, вот мне бы очень хотелось чтобы кто-то ответил за Рошу
+6
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+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ленид Вилькин
В случае чего, Абаскаль ответит за Тавареща 😀
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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