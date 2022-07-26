«Лучше капитана для команды не найти». Бывший врач «Спартака» о желании Глушакова вернуться в клуб

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен заявил, что будет рад, если полузащитник Денис Глушаков вернется в московский клуб. Он отметил, что Глушаков является лучшим кандидатом в капитаны для «красно-белых». Ранее Глушаков, ныне выступающий за «Химки», заявил «РБ Спорт», что не исключает своего возвращения в «Спартак» в качестве игрока. — Не знаю, получится у Дениса это или нет, но дай бог, чтобы получилось вернуться в «Спартак» игроком. Потому что нет лучше капитана для команды, чем Глушаков. А вернется или нет, это уже зависит от того, нужен или не нужен он клубу. Но я желаю ему попасть в «Спартак». Возрастной футболист? Ну, Юра Жирков играет. А кто-то и в гораздо более молодом возрасте уже не выступает. Это всё зависит от физических возможностей человека. Может человек и в 90 лет быть в хорошей форме, а может в 60 — с большим количеством болячек. Это всё индивидуально».