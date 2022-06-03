В Казахстане определили лучших молодых киберспортсменов

Прошедшие выходные в Нур-Султане ознаменовались большим киберспортивным событием. В стенах Astana IT University состоялся финал первого республиканского киберспортивного турнира в 2022 году от Федерации киберспорта РК (Qazaq Cybersport Federation) – 1XBET QAZAQSTAN RESPUBLIKASYNYŊ KÖKTEMGI KUBOGI.

Лучшие киберспортсмены со всего Казахстана сошлись в битве за призовой фонд в размере 3,5 млн тенге. Весенний киберспортивный чемпионат проходит по дисциплинам Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, FIFA 22 и Clash Royale, которая стала первой мобильной дисциплиной в истории Кубка РК.

Данный турнир - возможность для игроков из любого региона нашей страны начать профессиональную карьеру киберспортсмена и заявить о себе или о своей команде казахстанскому киберспортивному сообществу.

Серия турниров Кубок Республики Казахстан (Весенний, Летний, Осенний, Зимний) официально внесены в «Единый республиканский календарь спортивно-массовых мероприятий на 2022 год» Министерства культуры и спорта РК.

С радостью для вас мы готовы озвучить имена победителей 1XBET QAZAQSTAN RESPUBLIKASYNYŊ KÖKTEMGI KUBOGI по всем 4 дисциплинам - встречайте:

FIFA 22 - Нурбакыт justNurbaa Миргали;

Dota 2 - команда Totally Spies;

Clash Royale - Айбол Jandauletoff Жандәулет;

Counter-Strike: Global Offensive - команда GaNq.

«Мы провели еще один крупный турнир, который смог приковать внимание тысяч зрителей. Кубок Республики Казахстан – особенный турнир. Здесь выявляются самые настоящие молодые звезды киберспорта. Игроки уже готовы, чтобы их подписали профессиональные организации, поэтому просим обратить на победившие команды пристальное внимание. Рады, что к организации данного турнира подключается все больше партнеров, конечно, без которых это все было бы невозможно. Некоторые участвующие команды и в отдельности игроки уже заиграны за национальную сборную и с гордостью будут поднимать флаг страны на международных соревнованиях», - рассказывает исполнительный директор QCF Казбек Жангазиев.

По его словам, в обозримом будущем турниров от QCF будет не только больше, они будут охватывать и другие дисциплины. «Ждите обновлений, мы будем и дальше заниматься этим непростым делом – развитием киберспорта в стране. Инфраструктура уже готова», - подчеркивает он.

Напомним, в прошлом году в турнирах под эгидой QCF совокупно участие приняли более 6 тысяч казахстанских киберспортсменов. Всего за этот период было проведено 13 турниров. Одним из наиболее популярных турниров стал кубок РК, который суммарно посмотрели более 4 млн человек. В серии турниров республиканского кубка по киберспорту совместно с 1XBET приняли участие более 2,5 тысяч молодых киберспортсменов, охваты турниров в социальных сетях и стримингах на сегодняшний день превысили 1,8 млн посещений.