Киберспортивный турнир состоится в рамках Digital Bridge

28-29 сентября в столице пройдет ежегодный Международный технологический форум Digital Bridge.

В этом году тема Форума–«Central Eurasia as a new tech platform» - «Центральная Евразия как новая технологическая платформа». В программу Форума вошли такие масштабные мероприятия как аллея IT-стартапов и выставка технопарков государств-членов Организации Тюркских Государств и стран Центральной Азии. Кроме того, будут организованы выставка IT школ, ярмарка IT вакансий, конкурс AstanaHub Battle, VR, GameDev площадки. Также в рамках Форума будет создана первая в стране официальная офлайн-площадка TikTok для стартапов. Ожидается участие венчурных инвесторов со всего региона. На многочисленных панельных сессиях ведущие международные эксперты обсудят актуальные вопросы мира IT.

Одним из главных новшеств для мира отечественного киберспорта стали киберспортивные турниры, которые впервые будут организованы на площадке Digital Bridge. Федерация киберспорта Казахстана объявила о проведении двух турниров по CS:GO и FIFA 22 с суммарным призовым фондом в 2.000.000 KZT. Чемпионат пройдёт при поддержке Astana Hub, МЦРИАП и акимата города Нур-Султан. Более того, участвовать на турнире по CS:GO могут представители всех Центральноазиатских Республик.

Расписание отборочных игр:

CS:GO: 15.09 — Туркменистан 16.09 — Кыргызстан 19.09 — Таджикистан 20.09 — Узбекистан 21.09 — Казахстан 23.09 — Play-Off

Турнир по FIFA 22 только для граждан Республики Казахстан:

17.09 — 1 квалификация 18.09 — 2 квалификация.

По словам исполнительного директора Федерации киберспорта РК Казбека Жангазиева, сегодня молодые казахстанские киберспортсмены набирают свою лучшую форму, побеждая не только в республиканских, но и международных соревнованиях.

«Мы благодарим Astana Hub, а также Министерство цифрового развития и столичный акимат за активную поддержку индустрии киберспорта. Чем чаще подобные соревнования будут проводиться, тем скорее они станут привычным явлением для людей, поскольку киберспорт уже давно можно ставить в один ряд с классическими видами спорта. Игрокам важно получать признание на родине, выигрывать местные турниры, зарабатывать деньги на призовых, прежде чем они поедут испытывать себя за рубеж. Ежегодно мы проводим сотни турниров разных масштабов, а наша регулярная аудитория достигает почти миллиона человек. Мы надеемся на поддержку технологичных отраслей и дальше, поскольку считаем, что симбиоз работы с этой, наиболее развитой сферой в Казахстане, поможет ускорить рост количества профессиональных киберспортсменов в стране», - говорит Жангазиев.

Совсем недавно Федерация киберспорта Казахстана также объявила о старте квалификационного отбора на турнир Global e-Sports Federation (GEF) в Стамбуле. Кроме того, казахстанские сборные по киберспорту в данный момент активно бьются за титулы в чемпионате мира от IESF, с гранд-финалами, которые пройдут на Бали. В следующем году, по данным QCF, начнутся глобальные республиканские отборы к наиболее престижному киберспортивному турниру – Азиада, которая пройдет в Китае в 2023.

«Наш приоритет – расширить возможности для молодых и талантливых игроков. Дать им всевозможные площадки для роста и развития. Призываем всех киберспортсменов – от корифеев индустрии, до самых юных ее представителей – участвовать в сетке наших турниров, так у вас появятся реальные возможности представлять наш флаг на мировой арене», - заключил Жангазиев.