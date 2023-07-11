Ликбез от Sports.ru.

Ситуация вокруг Ивана Федотова обрастает новыми слухами и домыслами. Сам Иван молчит, и понятно почему – каждое его слово может повернуть ситуацию в любую сторону.

Кажется, он сейчас с большим интересом смотрит на все многочисленные высказывания в прессе и улыбается, когда с одной стороны ему говорят о правильном выборе, с другой – называют терпилой. Наверняка совсем скоро мы узнаем что-то новое и услышим самого Ивана, но пока наберемся терпения и обсудим то, о чем говорят в последние дни.

«Спорт-Экспресс» выкатил новость, что контракт Федотова с ЦСКА был подписан без трансферной карты.

Этот термин вы могли слышать и раньше – кажется, он вообще пришел из футбола. В хоккее вспоминают о трансферной карте редко – только в тех случаях, когда есть какие-то проблемы или разбирательства с переходами из одной лиги в другую. Например, такое было год назад у вратаря Яниса Калниньша – он подписал контракт с «Амуром», латвийская федерация была против и пыталась блокировать его переход в клуб КХЛ, однако вмешалась ИИХФ и в итоге ситуация разрешилась в пользу Калниньша.

На самом деле, если соблюдать все формальности, то термин «трансферная карта» – это-то что-то на просторечном. Сейчас в юридической плоскости для определения используется одно простое и понятное слово – трансфер.

Как работают трансферные карты?

Самый важный критерий – они нужны только при оформлении международных переходов.

Например, российский клуб КХЛ захотел подписать американского игрока, который завершал предыдущий сезон в шведской лиге. С хоккеистом сначала подписывается контракт, а дальше начинается бумажная работа, которая не касается самого хоккеиста.

Клуб обращается в ФХР, которая запрашивает трансфер игрока из двух федераций (или официально – национальных ассоциаций) – в нашем примере это была бы шведская и американская. Как вы уже поняли, в шведскую нужно обратиться, потому что там он играл на момент завершения прошлого сезона, а в американскую – потому что условный хоккеист имеет спортивное гражданство США, и трансфер должна подтвердить его национальная ассоциация.

Все это делается в онлайн-режиме, и, как правило, все трансферы регистрируются достаточно быстро. Для отказа в переходе у федерации должна быть очень веская причина: действующий контракт с прежним клубом, какие-то не исполненные контрактные обязательства или долги перед клубом за оплаченную экипировку или же дисквалификация, наложенная на игрока – но при этом разбирательство должно быть признано ИИХФ.

Базовые вещи более-менее понятны. Теперь переходим к ситуации с Иваном Федотовым. При подписании контрактов трансферная карта не нужна – всеми этими запросами клубы занимаются, как правило, уже после заключения соглашений. Одобренный всеми заинтересованными федерациями трансфер нужно предъявить КХЛ при заявке команды на сезон – обычно это происходит в августе, и для каждого клуба эта дата индивидуальна: она может быть установлена лигой как в первых числах месяца, так и ближе к концу.

Игрок переходит из НХЛ – ему тоже нужна трансферная карта?

Мы привыкли к тому, что НХЛ – структура, которая живет отдельно от всех, не подчиняется ИИХФ, имеет свои трансферные соглашения с другими лигами и до недавних пор имела меморандум об уважении контрактов с КХЛ. Казалось бы, за океаном могут и не знать о каких-то трансферных картах, но они на самом деле есть и успешно вплетены в работу самой лиги и двух федераций – американской и канадской.

Открываем официальный документ, который есть в открытом доступе даже на русском – регламент международных трансферов ИИХФ на сезоны 2022/23 и 2023/24. Там подробно и не всегда понятным языком описано все то, что мы излагали выше, и отдельно прописан порядок действий на случай оформления перехода игроков из НХЛ или АХЛ.

В случае Федотова нас интересует подпункт «а» пункта 9.5 этого документа, который гласит следующее: «Если игрок желает вернуться в свою домашнюю национальную ассоциацию-член ИИХФ, то данная национальная ассоциация должна отправить запрос на трансфер в национальную ассоциацию-член ИИХФ, в чьей стране находится клуб НХЛ/АХЛ».

То есть если российский хоккеист возвращается из НХЛ/АХЛ в КХЛ, то ФХР должна запросить его трансфер из канадской или американской федерации.

И здесь возникает главный вопрос: а в какой юрисдикции сейчас числится Иван Федотов? В НХЛ он по понятным причинам пока так и не сыграл, но еще до призыва в армию у него был подписан контракт с «Филадельфией» – и вполне возможно, что его трансфер был зарегистрирован в онлайн-системе, а его трансферная карта сейчас в USA Hockey. Конечно, есть вероятнось, что его трансфер до сих пор оформлен в ФХР, но это очень и очень вряд ли.

Еще один вопрос: если КХЛ заявляет, что они интерпретировали уже неработающий меморандум с НХЛ по-своему, тогда у ФХР не должно быть препятствий к получению трансферной карты. В противном случае американская ассоциация просто пришлет в ИИХФ действующий контракт Ивана с «Филадельфией» – и все разговоры на этом закончатся.

К счастью, ФХР выступила со своей позицией по этому вопросу, и она не вяжется с тем, что делают ЦСКА и КХЛ. У заявления ФХР двойное дно: оно максимально адекватно, но мы понимаем, что там рулит Роман Ротенберг, который может стать главным пострадавшим в этой истории. Если начнется хаос, и игроки с действующими контрактами ломанутся в Америку – из СКА может уехать едва ли не самая большая группа.

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На самом деле, в этом вопросе в первую очередь наломал дров ЦСКА. Вместо того, чтобы договориться с «Филадельфией» либо о выкупе контракта, либо об аренде, клуб начал устраивать какие-то темные игры, подписал контракт с Федотовым, несмотря на действующее (или замороженное – сути не меняет) соглашение с «Флайерс». Мы не знаем самой позиции Федотова, но очень интересно – а был ли у него выбор?

Сейчас из Минска в ту же «Филадельфию» уехал белорусский вратарь Колосов и сразу же вернулся обратно. Но в его случае все чисто и понятно – «летчики» отдали его в аренду на год. В «Спартак» приехал Иван Морозов: ему остается год по контракту в Америке, но «Вегас» дает ему шанс вернуться на прежний уровень – красно-белые его арендовали на сезон-2023/24.

И тут же мы видим пример, как не нужно выстраивать отношения – ЦСКА сделал все слишком нагло, рискует подставить лигу и всех вокруг, хотя можно было просто сесть и договориться с «Филадельфией». Или как минимум попробовать это сделать.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Алексей Куденко; Gettyimages.ru/BYifan Ding