😍 Лига чемпионов возвращается! Сегодня смотрим «Челси», «Сити», «Реал» и «ПСЖ» – «Ювентус»

А это наш онлайн всего-всего самого главного.
Главные события вторника
Как мы проживем этот вечер:
19:45. «Динамо» З – «Челси» (Матч ТВ)
«Боруссия» Д – «Копенгаген» (Матч Футбол 1)
22:00. «Зальцбург» – «Милан» (Матч Футбол 3)
🔥 «ПСЖ» – «Ювентус» (Матч ТВ)
«Бенфика» – «Маккаби» Х
🔥 «Селтик» – «Реал» (Матч Футбол 1)
«РБ Лейпциг» – «Шахтер»
«Севилья» – «Манчестер Сити» (Матч Футбол 2)
Не забудьте собрать команду в фэнтези!
Дедлайн – за час до первого матча, то есть в 18:45.
Время еще есть, а тут есть и наши советы, кого брать!
Окей, Холанд – а кто еще? Подбираем состав в Fantasy по Лиге чемпионов
Рейтинг силы
Перед стартом ЛЧ – и по итогам августа – наш традиционный топ европейских клубов.
На семь из 20 лучших как раз сегодня и посмотрим. Причем внутри есть сюрпризы: например, «Брайтон» выше Дортмунда. Объяснение внутри!
Лига чемпионов снова с нами!
6 сентября – более приятный день хотя бы потому, что сегодня начинается новая ЛЧ.
Совсем скоро первые восемь матчей группового турнира, в деле сразу и действующий победитель, и прошлогодние чемпион с финалистом, плюс чемпионы Италии и Франции – сказка!
На этой странице будем ловить все, что происходит в параллельных матчах.
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