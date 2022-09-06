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😍 Лига чемпионов возвращается! Сегодня смотрим «Челси», «Сити», «Реал» и «ПСЖ» – «Ювентус»

Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
Севилья Севилья
Копенгаген Копенгаген
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Шахтер Шахтер
Селтик Селтик
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ювентус Ювентус
Милан Милан
Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа
Бенфика Бенфика
Динамо Загреб Динамо Загреб
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А это наш онлайн всего-всего самого главного.

 

Главные события вторника

Как мы проживем этот вечер:

19:45. «Динамо» З – «Челси» (Матч ТВ)

«Боруссия» Д – «Копенгаген» (Матч Футбол 1)

22:00. «Зальцбург» – «Милан» (Матч Футбол 3)

🔥 «ПСЖ» – «Ювентус» (Матч ТВ)

«Бенфика» – «Маккаби» Х

🔥 «Селтик» – «Реал» (Матч Футбол 1)

«РБ Лейпциг» – «Шахтер»

«Севилья» – «Манчестер Сити» (Матч Футбол 2)

Рейтинг силы

Перед стартом ЛЧ – и по итогам августа – наш традиционный топ европейских клубов.

На семь из 20 лучших как раз сегодня и посмотрим. Причем внутри есть сюрпризы: например, «Брайтон» выше Дортмунда. Объяснение внутри!

Лига чемпионов снова с нами!

6 сентября – более приятный день хотя бы потому, что сегодня начинается новая ЛЧ.

Совсем скоро первые восемь матчей группового турнира, в деле сразу и действующий победитель, и прошлогодние чемпион с финалистом, плюс чемпионы Италии и Франции – сказка!

На этой странице будем ловить все, что происходит в параллельных матчах.

Кто станет лучшим бомбардиром группового этапа Лиги чемпионов?
18021 голос
Бензема
14%
Карим Бензема
Берите бомбардира в свою фэнтези-команду!
Турнир при поддержке Winline.
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Левандовски
22%
Роберт Левандовски
Берите бомбардира в свою фэнтези-команду!
Турнир при поддержке Winline.
Собрать состав
Мбаппе
7%
Килиан Мбаппе
Берите бомбардира в свою фэнтези-команду!
Турнир при поддержке Winline.
Собрать состав
Месси
5%
Лионель Месси
Берите бомбардира в свою фэнтези-команду!
Турнир при поддержке Winline.
Собрать состав
Неймар
2%
Неймар
Берите бомбардира в свою фэнтези-команду!
Турнир при поддержке Winline.
Собрать состав
Холанд
42%
Эрлинг Холанд
Берите бомбардира в свою фэнтези-команду!
Турнир при поддержке Winline.
Собрать состав
Салах
2%
Мохамед Салах
Берите бомбардира в свою фэнтези-команду!
Турнир при поддержке Winline.
Собрать состав
Лукаку
1%
Ромелу Лукаку
Берите бомбардира в свою фэнтези-команду!
Турнир при поддержке Winline.
Собрать состав
Кто-то другой
5%
Рахим Стерлинг
Берите бомбардира в свою фэнтези-команду!
Турнир при поддержке Winline.
Собрать состав
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