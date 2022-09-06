😍 Лига чемпионов возвращается! Сегодня смотрим «Челси», «Сити», «Реал» и «ПСЖ» – «Ювентус»

6 сентября – более приятный день хотя бы потому, что сегодня начинается новая ЛЧ.

Совсем скоро первые восемь матчей группового турнира, в деле сразу и действующий победитель, и прошлогодние чемпион с финалистом, плюс чемпионы Италии и Франции – сказка!

На этой странице будем ловить все, что происходит в параллельных матчах.