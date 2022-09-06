Окей, Холанд – а кто еще? Подбираем состав в Fantasy по Лиге чемпионов

От редакции: сегодня, 6 сентября, стартует Лига чемпионов – вместе с групповым этапом начинается и Fantasy-турнир на Sports.ru. Дедлайн для сбора команды на 1-й тур – 18:45 (мск) . Можно выиграть iPad и футболки клубов.

Помочь определиться с выбором состава мы попросили пользователя Regys, одного из самых титулованных фэнтези-игроков на Sports.ru.

В чем отличие от, скажем, фэнтези по Бундеслиге? Во-первых, короткая дистанция: всего 6 игровых туров , времени на раскачку нет, набирать очки нужно здесь и сразу. Во-вторых, большое количество топ-пиков . Если в фэнтези Бундеслиги мы собираем основные активы «Баварии», «Боруссии», «Лейпцига», добавляем к ним лидеров из команд послабее и спокойно двигаемся по дистанции, то в ЛЧ головной боли побольше. Мбаппе, Левандовски, Бензема, Холанд, Неймар, Кейн – попробуйте оставить из них всего троих. А ведь есть еще много других отличных нападающих.

Поэтому в фэнтэзи ЛЧ крайне важно собрать хороший, ориентированный под календарь состав со старта. И очень желательно предварительно распланировать замены хотя бы на один-два тура вперед.

Команд в Лиге чемпионов много, пройдемся по основным пикам из каждой.

Группа А: «Аякс», «Ливерпуль», «Наполи», «Рейнджерс»

В первой группе подобрались команды, любящие пошуметь в нападении, с меньшим вниманием относящиеся к обороне. Рассматривать здесь стоит атакующие пики.

Фаворит группы – «Ливерпуль», очевидным выбором видятся Салах (полузащитник, 8.5), Диас (полузащитник, 8.0) и Нуньес (нападающий, 8.5).

Отличная группа атаки в лице Тадича (полузащитник, 7.5), Бергвейна (полузащитник, 7.5), Бергейса (полузащитник, 7.0) и Бробби (нападающий, 7.0) представлена в «Аяксе». Стоит последить, как в команду вольется Окампос.

В «Наполи» в начале сезона выделяются и Осимхен (нападающий, 8.0), и Хвича Кварацхелия (полузащитник, 7.5). «Рейнджерс» отгружают кучу голов в чемпионате Шотландии, но будет ли это получаться в ЛЧ? Если верите в «рейнджеров», выбирайте из достаточно бюджетных полузащитников: Кент (6.5), Лоуренс (6.5), Арфилд (6.0) или нападающих – Чолак (7.0), Морелос (7.0).

К этому разнообразию атакующих игроков стоит добавить пару защитников, способных набирать результативные действия не хуже некоторых нападающих: Александер-Арнольд («Ливерпуль», 6.5) и Тавернье («Рейнджерс», 6.0) наверняка порадуют голами и передачами.

Группа В: «Порту», «Атлетико», «Байер», «Брюгге»

Фаворитом на бумаге выглядит «Атлетико», располагающий хорошим выбором игроков на любую позицию: вратарь Облак (6.5) часто играет насухо, защитник Молина (6.0) помимо оборонительных обязанностей помогает команде в атаке. Жоау Феликс (8.0) числится в полузащите, а бегает в нападении. Ну а если вам нужен профильный форвард, то можно попробовать Морату (8.5).

«Байер» в начале сезона буксует в Бундеслиге, но мастерство Шика (нападающий 7.5), Диаби (полузащитник, 7.5) и Фримпонга (защитник, 6.0) пропасть никуда не могло. Возможно, леверкузенцы найдут свою игру именно в ЛЧ.

Хорошей связкой нападающих Тареми (7.5) – Эванилсон (7.0) обладает «Порту». А если вам нужны недорогие, но опасные полузащитники, можно поискать их в «Брюгге»: Жуджла, Ванакен и Ольсен за 6.5 или Нильсен за 6.0 активно поддерживают вернувшегося в Бельгию Яремчука.

Группа С: «Бавария», «Барселона», «Интер», «Виктория Пльзень»

Эту группу можно назвать «группой смерти для «Виктории Пльзень». С чехов и начнем. Из «Виктории» не рекомендую никого брать, но любители экстремальных ощущений могут рассмотреть Москеру (полузащитник, 6.0).

С «Баварией» наоборот: кого ни возьми из стартового состава, ошибкой это не будет. Но наиболее логично выбирать кого-то из атакующих пиков: Мане (полузащитник, 8.5), Мюллер (полузащитник, 8.5), Сане (полузащитник, 8.0), Гнабри (нападающий, 8.0).

Футболисты обычно заряжены забить бывшим клубам, что уж говорить про человека из «Барселоны», который в среднем штампует больше гола за игру. Левандовски (нападающий, 8.5) – отличный выбор в любом турнире. Также на старте сезона у каталонцев хорошо смотрятся Дембеле (полузащитник, 8.0) и Кунде (защитник, 6.0).

«Интер» для фентэзи – это прежде всего пара нападающих Лукаку (8.0) – Лаутаро Мартинес (7.5). Но пока Ромелу травмирован. Можно глянуть и на защитников: Думфрис (6.0) и Гозенс (6.0) – если вы любите рисковать (крайние защитники «Интера» активны в атаке, но могут попасть под ротацию, особенно Гозенс, который пока не нашел себя). Шкриньяр (6.0) – для сторонников надежного выбора.

Группа D: «Айнтрахт», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Марсель»

7.0 – столько стоит любой привлекательный атакующий игрок в составе «Айнтрахта», победителя Лиги Европы. И это логично, кто именно выстрелит в конкретном матче, предсказать сложно. Полузащитники Камада, Линдстрем, Гетце, нападающий Коло Муани – выбирайте любого. Защита «Айнтрахта» на старте сезона не блещет.

«Тоттенхэм», как и всегда, это в первую очередь Кейн и Сон (оба по 8.5). Потенциально хороший пик – Перишич (защитник, 6.5), но в каждом матче может быть скамейка или замена на 59-й минуте, крайков у Конте в избытке. Если хотите кого-то надежного из «Тоттенхэма», берите Льориса (вратарь, 6.0) или Дайера (защитник, 6.0).

Лучший выбор из «Спортинга»: активный крайний защитник Порро (6.0), любящий подключаться к угловым центральный защитник Коатес (5,5) и основная надежда в атаке Педру Гонсалвеш (полузащитник, 7.5). Может, проявит себя Эдвардс (полузащитник, 7.0).

В «Марселе» отлично начал сезон Нуну Тавареш (защитник, 6.0). Надеемся, что контакт с тренером наладит Пайет (полузащитник, 7.5). В нападении играет записанный в фентэзи в полузащитники Санчес (7.5). Спартаковские болельщики могут взять в команду Жиго (защитник, 5,5).

Группа Е: «Милан», «Челси», «Зальцбург», «Динамо Загреб»

«Милан» не стал сильно менять состав после чемпионства. Погоду здесь делают крайние защитники Тео (6.5) и Калабрия (6.0), взрывной Рафаэл Леау (полузащитник, 8.0) и меняющие друг друга в нападении Ребич (полузащитник, 7.5) и Жиру (нападающий 7.5).

Хороший выбор предлагает и «Челси»: защитники Джеймс (6.5) и Кулибали (6.0), полузащитник Стерлинг (8.0). Хаверц (7.5) только на выходных забил первый гол в сезоне. Маунт (8.0) пока тоже не радует фэнтези-успехами. Посмотрим, как проявит себя вернувшийся в Лондон Обамеянг, но его выходов на поле надо подождать.

«Зальцбург» традиционно ярко играет в ЛЧ, а потом за бешеные деньги продает блеснувших игроков. У австрийцев россыпь забивных нападающих: Шешко, Педро, Окафор (все – по 7.0), Адаму (6.0). В полузащите хорошо начал сезон молодой Кьергор (6.0).

Загребскому «Динамо» в этой группе будет непросто, но Оршич (полузащитник, 7.0), Петкович (нападающий 7.0) и Дрмич (нападающий 6.5) свои моменты найдут.

Группа F: «Реал», «РБ Лейпциг», «Шахтер», «Селтик»

С победителем Лиги чемпионов все просто. Заходи, сортируй по цене и бери любого из самых дорогих игроков. Куртуа (вратарь, 6.5), Алаба (защитник, 6.5), Винисиус (полузащитник, 8.5) и Бензема (нападающий 9,0) принесут вам достаточно поводов для радости. Ну ладно, защитника можно взять и на 0.5 подешевле, Милитао, Карвахаль или Менди тоже хороший выбор.

В новом сезоне Нкунку (8.0) перевели из полузащиты в нападение в фэнтези. Привлекательны Ольмо (полузащитник, 7.0) и Раум (защитник, 6.0). Может вспомнить о чем-то хорошем и Вернер (нападающий 7.5).

Сложно спрогнозировать, каким в этой ЛЧ будет «Шахтер», но рассмотреть Мудрика (полузащитник, 6.5) стоит.

Про «Селтик» можно сказать то же самое, что и про «Рейнджерс»: хороши во внутреннем первенстве, смогут ли проявить себя в ЛЧ – вопрос. Фурухаси (нападающий 7.0), Абада (полузащитник, 7.0), Жота (полузащитник, 7.0) и О’Райли (полузащитник, 5.5) стабильно набирают баллы за результативность в чемпионате Шотландии. Кстати, по принципиальным соперникам из «Рейнджерс» «Селтик» в эти выходные прошелся катком – 4:0 (Фурухаси заменили на 5 минуте).

Группа G: «Манчестер Сити», «Севилья», «Боруссия Дортмунд», «Копенгаген»

Если в прошлых сезонах результативные действия «Сити» более-менее равномерно распределялись между игроками атаки, то с приходом Холанда (нападающий 9,0) проблема выбора лучшего пика в составе «горожан», похоже, отпала. Пока на норвежца не действует даже знаменитая «рулетка Пепа», он выходит и забивает в каждом матче. В связи с этим меньше стали набирать полузащитники, но какие-то очки Де Брюйне (8.5) и компания должны цеплять. В обороне «Сити» по-прежнему хорош и активен Канселу (6.5).

«Севилья» неудачно стартовала в чемпионате, тренер тасует состав, сложно кого-то выделить. Под первую игру с «Сити» брать кого-то не очень хочется, а дальше, возможно, стоит присмотреться к крайним защитникам, которые завоюют место в составе: Теллесу (6.0) или Акунье с Навасом (по 5.5).

Дортмундская «Боруссия» пытается найти Холандо-заменителя. Пока получается не очень, но потенциал у Модеста (7.5) с Адейеми (7.5) есть. В полузащите по-прежнему хорош Ройс (8.0), временами выстреливает Брандт (7.0). Лучший пик в защите, бесспорно, Геррейру (6.0), хотя Менье (6.0) в отдельных матчах тоже может занести в вашу копилку приличные очки. Команда в целом очень сухо играет в лиге – имейте это в виду.

В «Копенгагене» ограничусь рекомендацией присмотреться к хорошо знакомому краснодарским болельщикам Виктору Классону (полузащитник, 6.5).

Группа H: «ПСЖ», «Ювентус», «Бенфика», «Маккаби»

Месси (полузащитник, 8.5), Мбаппе (нападающий, 9.0), Неймар (нападающий, 9.0). Хватайте двоих из этой тройки и наслаждайтесь. Для любителей нетривиального пути есть Хакими (защитник, 6.5).

В «Ювентусе» главная ударная сила – Влахович (нападающий, 8.0). Ди Мария (полузащитник, 7.5) попал в группу к двум бывшим клубам. Как я уже говорил, иногда это изрядно мотивирует. Вот только выезд к «ПСЖ» в первом туре Ди Мария пропустит. Постепенно вливается в состав Костич (полузащитник, 7.0). Стоит присмотреться к высоко играющему Куадрадо (защитник, 6.5).

Хороший атакующий квартет собрала «Бенфика»: Рамуш (нападающий 7.0), Рафа Силва (полузащитник, 7.5), Нерес (полузащитник, 7.0) и Жоау Мариу (полузащитник, 7.0) могут цеплять почти любого соперника. Из защиты им активно помогает Гримальдо (защитник, 6.0).

Хайфскому «Маккаби» в этой группе придется непросто, но Ацили (полузащитник, 6.0) и Пьерро (нападающий, 6.5) постараются помочь.

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Лига чемпионов – открытый турнир, голов забивается немало, поэтому среди рекомендаций преобладают игроки атакующей группы. Если бюджет позволяет, схемы 3-4-3 и 3-5-2 кажутся здесь оптимальными.

Ну и напоследок – пример состава:

Всем удачи в турнире!

Фото: REUTERS/Phil Noble, Stephane Mahe, Jason Cairnduff, Daniele Mascolo, David Klein, Andreas Gebert, Pablo Morano; globallookpress.com/Juan Carlos Rojas