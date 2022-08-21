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Ужасный привоз Менди: потерял мяч во вратарской и подарил «Лидсу» гол. Коллекция его ошибок все растет

Кепа Аррисабалага Кепа Аррисабалага
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В прошлом сезоне глупо обрезался в 1/4 ЛЧ и много косячил в АПЛ.

«Лидс» неожиданно смел «Челси» – 3:0. Разгром начался с гола Брендена Ааронсона, а точнее с глупой ошибки лондонского вратаря Эдуара Менди, игроку «Лидса» оставалось только катнуть в пустые ворота.

Менди принял пас во вратарскую от Тиаго Силвы, когда Ааронсон был еще на линии штрафной.

Сенегалец сильно затянул с решением и подпустил Брендена слишком близко.

Американец отлично сработал в отборе и забил свой первый гол в АПЛ – во втором матче.

Менди в прошлом сезоне глупо обрезался в четвертьфинале ЛЧ и много ошибался в АПЛ

Похоже, Менди до сих пор мучают флэшбеки из четвертьфинала Лиги чемпионов прошлого сезона, когда Карим Бензема перехватил его небрежный пас на Антонио Рюдигера и тоже закатил в пустые.

Тогда ошибку Эдуара можно было списать на магию Бензема, который до этого профессионально смущал Лориса Кариуса, Свена Ульрайха и Джанлуиджи Доннарумму, но после гола Ааронсона проблема стала еще более очевидной.

По данным статистического портала FBref, в прошлом сезоне Менди совершил в АПЛ пять ошибок, приведших к ударам. Такого количества ошибок не допускал никто – столько же у защитников Джеймса Тарковски (в прошлом сезоне играл за «Бернли», сейчас в «Эвертоне») и Мохаммеда Салису («Саутгемптон»).

Томас Тухель не стал называть имен, но все же высказался об индивидуальных ошибках в целом:

«Мы могли выиграть матч в первые 20 минут, а затем игра стала равной, после чего мы сделали сопернику два подарка. А чего вы хотите, когда дарите в АПЛ два гола? – возмущался тренер. – Мы слишком часто пропускаем после серьезных индивидуальных ошибок. Но как есть – так есть. Вот такой у нас состав. Я передаю ему свою энергию, но мы должны укрепиться. Если этого сделать не удастся, будем биться вместе с теми, кто есть».

А у «Челси» есть другие варианты? Что вообще с Кепой?

Неуверенная игра Менди может дать очередной шанс испанцу Кепе Аррисабалаге.

В прошлом сезоне он сыграл только 1201 минуту во всех турнирах, а этим летом «Челси» хотел отдать кипера в аренду – интересовались «Ницца» и «Наполи».

Интерес неаполитанского клуба называли предметным, но, возможно, планы Кепы сменятся – как раз из-за кризиса Менди.

Лидс – Челси 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
21 августа, 16.00, «Элланд Роуд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 33 Ааронсон, 2:0 – 37 Родриго, 3:0 – 69 Харрисон.
ЛидсМелье, Кристенсен, Льоренте, Кох, Стрейк, Джеймс (Синистерра, 70), Рока (Форшоу, 61), Адамс, Харрисон (Гринвуд, 83), Ааронсон (Клих, 83), Родриго (Гелхардт, 83).
ЧелсиМенди, Тиаго Силва, Кулибали, Джеймс, Кукурелья, Лофтус-Чик, Жоржиньо (Зиеш, 64), Маунт (Чилуэлл, 77), Галлахер (Пулишич, 64), Хавертц, Стерлинг (Аспиликуэта, 87).
Предупреждения:
Кулибали (9), Стерлинг (36).
Удаление:
Кулибали (84).

Бензема – кошмар вратарей. Из-за него дико ошибались Кариус, Ульрайх, Доннарумма и Менди

Отбивали перед собой, пускали между рук, убегали из ворот. Смотрим, как ошибались топ-вратари – здесь Буффон, Чех, Де Хеа и другие

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill; East News/AP Photo/Kirsty Wigglesworth, LINDSEY PARNABY/AFP

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