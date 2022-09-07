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Выбираем гол вечера в ЛЧ: магия Неймара и Мбаппе, шедевр Гримальдо, атака-молния «Милана»

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
ПСЖ ПСЖ
Алекс Гримальдо Алекс Гримальдо
Бенфика Бенфика
Неймар Неймар
Милан Милан
Алексис Салемакерс Алексис Салемакерс
Футбол Футбол

Сколько красоты!

Первый день группового этапа Лиги чемпионов порадовал пачкой классных и очень разных голов. Давайте выберем лучший.

Алекс Гримальдо («Бенфика» – «Маккаби»)

Воспитанник «Барсы» забил шикарным дальним ударом – кажется, у вратаря «Маккаби» не было шансов сорвать шедевр.

Винисиус («Селтик» – «Реал»)

Первый гол «Мадрида» получился ну очень красивым из-за комбинации – ее начал финтом в своей штрафной Тибо Куртуа, а закончили Вальверде и Винисиус.

Килиан Мбаппе («ПСЖ»– «Ювентус»)

Парижане открыли счет уже на 5-й минуте, забив первый гол вечернего слота – и исполнение Неймаром передачи здесь даже круче, чем удар Мбаппе (хотя так поймать мяч на подъем тоже нужно уметь). 

Алексис Салемакерс («Зальцбург» – «Милан»)

«Россонери» пришлось отыгрываться в матче с «Зальцбургом» – и еще в первом тайме «Милану» удалось расчертить идеальную контратаку, которую бельгиец закончил голом.

А какой гол понравился вам больше всего? Может, он не попал сюда – и абсолютно зря?

Лучший гол первого дня ЛЧ?
425 голосов
Мбаппе, «ПСЖ»
25%
Килиан Мбаппе
Гримальдо, «Бенфика»
51%
Алекс Гримальдо
Винисиус, «Реал»
14%
Винисиус Жуниор
Салемакерс, «Милан»
10%
Алексис Салемакерс

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