Выбираем гол вечера в ЛЧ: магия Неймара и Мбаппе, шедевр Гримальдо, атака-молния «Милана»

Сколько красоты!

Первый день группового этапа Лиги чемпионов порадовал пачкой классных и очень разных голов. Давайте выберем лучший.

Алекс Гримальдо («Бенфика» – «Маккаби»)

Воспитанник «Барсы» забил шикарным дальним ударом – кажется, у вратаря «Маккаби» не было шансов сорвать шедевр.

Винисиус («Селтик» – «Реал»)

Первый гол «Мадрида» получился ну очень красивым из-за комбинации – ее начал финтом в своей штрафной Тибо Куртуа, а закончили Вальверде и Винисиус.

Килиан Мбаппе («ПСЖ»– «Ювентус»)

Парижане открыли счет уже на 5-й минуте, забив первый гол вечернего слота – и исполнение Неймаром передачи здесь даже круче, чем удар Мбаппе (хотя так поймать мяч на подъем тоже нужно уметь).

Алексис Салемакерс («Зальцбург» – «Милан»)

«Россонери» пришлось отыгрываться в матче с «Зальцбургом» – и еще в первом тайме «Милану» удалось расчертить идеальную контратаку, которую бельгиец закончил голом.

А какой гол понравился вам больше всего? Может, он не попал сюда – и абсолютно зря?